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В Пакистане сообщили о восьми погибших и 35 раненых в результате ударов Индии

Geo: минимум восемь человек погибли и 35 ранены из-за ударов Индии по Пакистану
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Фото: Global Look Press/Saeed Ahmad
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По меньшей мере восемь мирных жителей погибли, двое пропали без вести и 35 пострадали в результате ударов Индии по Пакистану. Об этом 7 мая сообщил гендиректор управления по связям с общественностью армии Пакистана (ISPR) генерал-майор Ахмед Шариф Чаудри.

«Генерал-майор Ахмед Шариф <…> заявил, что восемь пакистанцев приняли мученическую смерть, а 35 других получили ранения в результате индийских ударов», — уточнил телеканал Geo News.

Чаудри уточнил, что индийскими военно-воздушными силами (ВВС) были нанесены удары по гражданской инфраструктуре городов Сиалкот, Шакаргарх и Муридке, а также по деревне Котли. В результате пострадали мечети, аптека, жилые дома, культурные и медицинские учреждения.

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Вооруженные силы Индии 7 мая начали операцию «Синдур», в ходе которой нанесли девять ударов по террористической инфраструктуре Пакистана и оккупированных им Джамму и Кашмиру. В свою очередь Пакистан провел ответные действия после атак с индийской стороны. Уточнялось, что военно-воздушные силы страны сбили три истребителя ВВС Индии, в том числе два самолета Rafale.

Позднее в МИД Пакистана подчеркнули, что «безрассудные действия» индийской стороны приблизили два государства, которые обладают ядерным оружием, к крупному конфликту.

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