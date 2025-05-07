Индия и Пакистан начали вооруженный конфликт. Что пишут СМИ

Между Индией и Пакистаном начался вооруженный конфликт. Индийские власти сообщили о нанесении ракетных ударов, в Исламабаде заявили об уничтожении пяти индийских истребителей. Эскалация началась после теракта в индийской части Кашмира, вокруг которой страны спорят уже почти 80 лет. Что пишут СМИ о первом дне военного противостояния — в дайджесте «Известий».

CNN: Индия нанесла ракетные удары по Пакистану

Индия нанесла ракетные удары по целям в Пакистане. В заявлении Нью-Дели говорится, что они были направлены на террористическую инфраструктуру на девяти объектах в густонаселенной провинции Пенджаб Пакистана и в контролируемой Пакистаном части Кашмира. Они стали ответом на убийство туристов боевиками в контролируемом Индией Кашмире две недели назад.

CNN Пакистан заявил, что в результате ударов в среду погибло по меньшей мере 26 человек, включая женщин и трехлетнюю девочку, а 46 получили ранения. Премьер-министр страны Шехбаз Шариф назвал удары актом войны, и Исламабад пообещал принять ответные меры.

Также с утра 7 мая обе стороны обмениваются артиллерийскими обстрелами через границу. Пакистанские военные источники заявили, что сбили пять самолетов индийских ВВС и один беспилотник. Среди сбитых были три самолета Rafale французского производства, истребитель МиГ-29 и Су-30.

Al Jazeera: Индия впервые с 1971 года поразила провинцию Пенджаб

Пакистанские военные заявили, что индийские ракеты поразили шесть городов. В их число вошли четыре населенных пункта в провинции Пенджаб. Впервые Индия поразила самую густонаселенную провинцию Пакистана после войны между соседями в 1971 году. Также под удар попали Музаффарабад и Котли в управляемом Пакистаном Кашмире.

Al Jazeera В провинции Пенджаб в среду было объявлено чрезвычайное положение, больницы и силы безопасности переведены в режим повышенной готовности, школы закрыты. Вскоре после индийских атак руководство Пакистана (как политическое, так и военное) заявило, что страна задействовала свои средства обороны, а ее истребители «поднялись в воздух».

Пакистанские военные заявили, что Индия выпустила все свои ракеты из индийского воздушного пространства. Из этого следует, что Пакистан сбивал индийские самолеты, когда они находились в индийском воздушном пространстве. Индийские власти пока не прокомментировали эти заявления и не сообщили, все ли самолеты индийских ВВС, участвовавшие в ударах, благополучно вернулись на свои базы.

The Guardian: на линии разграничений в Кашмире происходит паника

После того как Индия обвинила Пакистан в причастности к теракту, жертвами которого стали 26 человек, и пообещала ответить военными действиями, местные жители поняли, что конфронтация между двумя странами может начаться в любой момент. В индийском Кашмире жители приграничных деревень готовили бункеры и запасались припасами. Около часа ночи 7 мая свист ракет над головой и содрогающийся грохот взрывов над границей сообщили им, что индийские удары по Пакистану начались.

The Guardian В деревне Вуйен, расположенной в округе Пулвама на юге индийского Кашмира, местные жители сообщили, что с неба упал объект, предположительно самолет. Пожарные были немедленно отправлены для тушения возникшего пожара. Хотя официальные лица отказались подтвердить, был ли это военный самолет, очевидцы сообщили, что около полуночи слышали громкий взрыв, сопровождавшийся звуком истребителей над головой.

В районе Чоукибала ночной обстрел вызвал массовую панику и привел к эвакуации населения в более безопасные места. По другую сторону границы в контролируемом Пакистаном Кашмире говорят, что удары Индии произошли без предупреждения. Местный житель рассказал, что двое детей в районе Котли погибли в результате индийских атак.

Bloomberg: международные рейсы идут в обход Пакистана

Коммерческие самолеты покинули воздушное пространство Пакистана, оставив небо фактически пустым после того, как точечные военные удары Индии спровоцировали резкое обострение напряженности между странами. Более десятка индийских аэропортов вблизи границы с Пакистаном были закрыты.

Bloomberg Воздушное пространство Пакистана уже закрыто для индийских авиаперевозчиков. Но полное закрытие станет ударом для авиаперевозчиков, летающих между Европой и Ближним Востоком в Юго-Восточную Азию, а также для самолетов, летающих между Африкой и Северной Азией. Крупнейшие авиакомпании Европы уже избегали воздушного пространства Пакистана на фоне обостряющейся напряженности в отношениях с Индией.

Lufthansa, Air France-KLM и British Airways прекратили использование воздушного пространства и вместо этого вернулись к полетам над Аравийским морем, чтобы попасть в Индию. Emirates также совершает полеты вокруг этого района. Объездные пути означают, что часы полета между Европой, Ближним Востоком и Азией стали длиннее, в некоторых случаях на целых 100 минут, что приводит к более высоким расходам из-за дополнительного сжигания топлива.

The New York Times: война Индии и Пакистана является также конфликтом США и Китая

С момента последнего военного конфликта между Индией и Пакистаном прошло шесть лет. За это время обе страны поменяли своих военных союзников, сделав новое противостояние отражением соперничества США и Китая в контексте поставок оружия. Индия избавилась от нерешительного отношения к Соединенным Штатам и покупает у них и других западных поставщиков оборудование на миллиарды долларов. В то же время Индия резко сократила закупки дешевого оружия у России.

The New York Times Пакистан, чье значение для США ослабло после окончания войны в Афганистане, больше не покупает американское оборудование. Вместо этого Пакистан обратился к Китаю для большинства своих военных закупок. Эти связи привнесли политику сверхдержав в самый продолжительный и самый неразрешимый конфликт в Южной Азии.

США рассматривают Индию как партнера в противодействии Китаю, в то время как Пекин расширяет свои инвестиции и покровительство Пакистану по мере сближения Индии с Америкой. В то же время отношения между Индией и Китаем ухудшились в последние годы из-за территориальных претензий, и между двумя армиями время от времени вспыхивали столкновения. А отношения между США и Китаем достигли низшей точки, когда президент Дональд Трамп начал торговую войну против Пекина.