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Ушаков указал на усилия РФ по предотвращению эскалации между Индией и Пакистаном

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Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко
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Россия предпринимает усилия для предотвращения эскалации конфликта между Индией и Пакистаном, посреднические усилия государства на данный момент не обсуждаются. Об этом 7 мая заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам.

«Пока не обсуждается, но мы предпринимаем усилия, чтобы не было эскалации этого конфликта», — сказал он.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал страны как можно скорее перейти к переговорам. Он также отметил, что ситуация является поводом для обеспокоенности.

Совет об опасности: Россия может стать посредником между Индией и Пакистаном
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Вооруженные силы Индии 7 мая начали операцию «Синдур», в ходе которой нанесли девять ударов по террористической инфраструктуре Пакистана и оккупированному им Джамму и Кашмиру. В свою очередь, Пакистан предпринял ответные действия после атак с индийской стороны.

Позже в МИД Пакистана сообщили о приближении двух государств, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту на фоне «безрассудных действий» индийской стороны. Гендиректор управления по связям с общественностью армии Пакистана (ISPR) генерал-майор Ахмед Шариф Чаудри сообщил по меньшей мере о восьми погибших мирных жителях, двух пропавших без вести и 35 пострадавших в результате ударов Индии.

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