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В Пакистане заявили об уничтожении индийской авиабазы Адампур

Geo News: Пакистан утверждает, что уничтожил индийскую авиабазу Адампур
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Фото: REUTERS/Shakil Adil
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Пакистан уничтожил индийскую авиабазу Адампур. Об этом 10 мая сообщил телеканал Geo News со ссылкой на источники в сфере безопасности.

«Пакистан уничтожил индийский аэродром Адампур», — говорится в сообщении телеканала.

Кроме того, издание сообщило, что Пакистан нанес киберудар по Индии, тем самым выведя из строя 70% электросети страны.

«Пакистан вывел из строя 70% электросети Индии в результате кибератаки», — говорится в материале.

Издание The Times of India в свою очередь сообщило о том, что в регионах Акхур и Удхампур в Джамму и Кашмире произошло полное отключение электроэнергии. Кроме того, проблемы с электричеством возникли в индийском городе Джаландхар в штате Пенджаб после того, как в небе над регионом были замечены беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«Силы проверяют ситуацию. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и следуйте протоколам отключения электроэнергии», — сообщил заместитель комиссара Джаландхара Химаншу Аггарвал.

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Пакистан 10 мая начал крупномасштабную военную операцию «Баньян ун Марсус» («Прочная стена») против Индии. В рамках операции планируется нанести удар по нескольким индийским стратегическим целям.

Агентство Reuters 9 мая сообщило, что взрывы прозвучали в Кашмире и индийском городе Амритсар в штате Пенджаб. Позднее правительство Пакистана заявило, что индийские вооруженные силы (ВС) осуществили несколько ракетных ударов по авиабазам Пакистана, включая ​​Нур-Хан, Мюрид и Шоркот (Рафики).

Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир. В результате происшествия погибло 27 мирных жителей. Минобороны Индии объявило 7 мая о начале военной операции «Синдур» против Пакистана. По сообщениям пакистанского телеканала Samaa, Исламабад нанес ответные ракетные удары по территории Индии.

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