День Победы в Санкт-Петербурге в 2025 году: парад, концерты, масштабный салют

9 Мая Санкт-Петербург торжественно отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне . Этот день особенно важен для петербуржцев, ведь многодневная блокада Ленинграда (бывшее название города) стала символом мужества и стойкости всего советского народа, дух которого не удалось сломить фашистским захватчикам. В этот юбилейный год для горожан и гостей Северной столицы подготовили множество мероприятий: военный парад, концертные программы с участием знаменитых артистов, акции памяти и грандиозный фейерверк над акваторией Невы. Подробнее о праздничной программе на 9 Мая 2025 года — в материале «Известий».

Как пройдет 9 Мая в Санкт-Петербурге в честь 80 лет Победы

9 Мая в Санкт-Петербурге пройдут масштабные торжества в честь 80-летия Победы. Посмотреть их приходят не только жители города, но и многочисленные туристы, которые специально приезжают в Северную столицу на День Победы.

Празднование начнется с военного парада на Дворцовой площади. Здесь можно будет увидеть более 5,5 тыс. военнослужащих и сотрудников силовых структур, которые пройдут торжественным маршем, а также историческую и современную военную технику.

Парад продолжится ретропробегом, который запланирован на 11:30. Ветераны ВОВ на подлинной технике (более сотни экземпляров) проедут от Дворцовой площади до площади Восстания и обратно. Тем, кто хочет стать очевидцем памятного выстрела орудия Петропавловской крепости, нужно быть на месте в полдень.

В течение дня петербуржцы и гости города смогут посетить множество главных прощадок города, где организованы военно-исторические выставки и реконструкции, интерактивные площадки и концерты с участием артистов. Также на улицах появятся большие экраны, которые будут транслировать архивные хроники и документальные фильмы, посвященные Великой Отечественной войне.

Тем, кто хочет принять участие в шестии «Бессмертного полка», нужно в 15:00 оказаться на пересечении Невского и Суворовского проспектов. Шестриве завершится на площади Александра Невского.

Кульминацией празднования Дня Победы станет праздничный салют, который прогремит у Петропавловской крепости.

Накануне, 8 мая, на Пискаревском мемориальном кладбище пройдет ежегодная торжественная траурная церемония возложения цветов и венков. Это одно из самых значимых памятных мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне. Для жителей города эта церемония — не просто ритуал, а важный акт коллективной памяти. Пискаревка — символ скорби, мужества и трагедии, которую пережил Ленинград.

Парад Победы – 2025 на Дворцовой площади в Петербурге

Парад Победы на Дворцовой площади начнется 9 мая в 10:00 и продлится около двух часов. В параде примут участие военнослужащие и сотрудники силовых ведомств Северо-Западного округа, Национальной гвардии, МВД, МЧС, а также курсанты, кадеты, суворовцы и нахимовцы . Особенностью парада станет участие казаков Северо-Западного войскового казачьего общества.

В составе парадной техники — как современные образцы вооружения, так и ретроавтомобили и военная техника. В исторической колонне пройдут отреставрированные машины времен Великой Отечественной войны, включая легендарный танк Т-34, армейский легковой автомобиль ГАЗ-67, бронетранспортеры БТР-40 , а также бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-1 и БРДМ-2. Закроют историческую часть знаменитые «Катюши» — реактивные установки БМ-13НМ.

Из современной техники на параде Победы будут показаны зенитно-ракетные комплексы «С-300 Триумф» и «С-400», ракетные комплексы стратегического назначения ПГРК «Ярс» , самоходные артиллерийские установки «Мальва» и «Гиацинт», а также современные танки и бронетехника. Ожидается демонстрация новейших образцов военной техники, показанных на форуме «Армия-2024» , включая зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМД-Е», комплексы обнаружения и уничтожения БПЛА «Рапира-2» и «Рапира-3», 122-миллиметровое самоходное орудие «Клевер», бронетранспортер БТР-22, и других.

На Дворцовой площади уже разместили большой экран, на котором, предположительно, будет идти прямая трансляция парада Победы из Москвы. На мероприятии также можно будет увидеть панно с портретами более 4 тыс. ветеранов — жителей Петербурга, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Попасть на парад можно только по приглашениям, но наблюдать его также можно будет из Александровского сада, Эрмитажного сквера и близлежащих улиц.

Куда пойти в СПб-2025: концерты и мероприятия

На протяжении всего дня 9 Мая в Санкт-Петербурге будут проходить концерты и выступления, приуроченные к Дню Победы. С 15:00 до 20:00 на Дворцовой площади будет работать выставка исторической военной техники из коллекции «Ленрезерва», а с 12:00 до 14:00 двор Капеллы превратится в танцевальную и интерактивную площадку с выступлениями артистов в военной форме и ретроатрибутикой.

Праздничные мероприятия и концерты состоятся в разных районах города, включая Манежную площадь, Румянцевский сад, Петропавловскую крепость и Кронштадт. В 12:30 на Большой Конюшенной улице начнется театрализованный концерт с песнями военных лет и викторинами. На Елагином острове с 14:00 и 16:00 можно будет послушать выступление вокально-инструментального ансамбля и Адмиралтейского оркестра.

В 15:00 на Дворцовой площади начнется праздничный концерт «От Победы к Победам» с участием российских звезд — Александра Розенбаума, Елены Ваенги, Дмитрия Певцова, Пелагеи, ансамблей «Песняры» и «Невские зори», а также воспитанниц кадетского корпуса Минобороны. В программу войдут песни военных лет и современные патриотические композиции. Концерт завершится в 19:45 общим исполнением песни «День Победы».

Во сколько 9 Мая зажигаются огни на Ростральных колоннах

Многие туристы приезжают в Петербург, чтобы посмотреть, как зажигаются огни на Ростральных колоннах. Это происходит только во время торжественных праздников. 9 Мая огни зажгут дважды: утром — с 9:00 до 12:00 и вечером — с 19:00 до 23:00. Это традиционная церемония, которая создает особую атмосферу праздника и памяти в День Победы. Лучшие места для наблюдения — Дворцовая набережная, Биржевой мост и сама Стрелка Васильевского острова.

Во сколько салют 9 Мая – 2025 у Петропавловской крепости, где смотреть в СПб

Праздничный салют в честь Дня Победы у Петропавловской крепости начнется 9 Мая в 22:00. Для просмотра красочного фейерверка лучше всего подойдут Дворцовая набережная, Стрелка Васильевского острова, Троицкий мост, Марсово поле и набережные Невы . Также салют можно увидеть с воды, если заранее забронировать место на теплоходе или катере.

Водный транспорт обычно отправляется с центральных причалов города, таких как Синопская набережная и набережная реки Фонтанки. Теплоход делает круг по Неве, проходит под Дворцовым мостом и останавливается недалеко от Петропавловской крепости, откуда открывается отличный обзор салюта.