Парад 9 мая 2025 года в Москве: какие будут военная техника и рода войск, состоится ли воздушная часть

9 мая Москва превратится в центр грандиозного праздника: в столице состоится традиционный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади проедут легендарные образцы военной техники, включая знаменитый на весь мир танк Т-34. Будут представлены и новейшие разработки, успешно применяемые в современных условиях. Среди них бронеавтомобили, ракетные комплексы и мощные ударные дроны. Зрелищное мероприятие обещает быть масштабным, с участием различных родов войск и впечатляющей воздушной частью. Подробнее о том, что можно будет увидеть на параде 9 мая 2025 года, — в материале «Известий».

Парад Победы 9 мая: какая будет военная техника

Парад Победы на Красной площади в Москве стартует 9 мая 2025 года ровно в 10:00 утра и продлится около двух часов. Программа мероприятия традиционно включает несколько ключевых частей: торжественное построение войск, приветствие президента России и главнокомандующего Вооруженными силами, марш пеших колонн, представляющих различные рода войск, и демонстрация военной техники. Если в день праздника будет ясное небо, мероприятие могут завершить эффектной воздушной частью с пролетом авиации.

Подробная программа парада пока не раскрывается. Однако известно, что в этом году на Красной площади будут представлены как классические образцы военной техники, так и новейшие модели. Среди техники, которую продемонстрируют в самом сердце столицы, ожидаются бронеавтомобили «Тигр-М», ракетные комплексы «Искандер-М», системы противовоздушной обороны С-400, стратегические ракетные комплексы «Ярс», а также колесные бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

Также предполагается, что зрители смогут увидеть новую технику, успешно применяемую в зоне специальной военной операции. Это может быть модернизированный зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМД-Е», а также системы обнаружения и уничтожения БПЛА «Рапира-2» и «Рапира-3».

Основная интрига, которую пока не удалось раскрыть во время репетиций, — будет ли на Красной площади продемонстрирована мобильная пусковая установка баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Кроме того, впервые на параде могут быть представлены трофейные образцы западной техники, которые были специально привезены в Москву из зоны боевых действий. Среди них американские танки Abrams, немецкие Leopard 2, бронетранспортеры International MaxxPro Plus и M113, а также штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

Не обойдется парад и без легендарных танков Т-34 — символа Великой Отечественной войны, а также современных танков и артиллерийских систем, включая самоходные установки «Мальва» и «Гиацинт». Впечатляющим дополнением станут беспилотные летательные аппараты: ударные БПЛА «Ланцет», разведывательные комплексы «Орлан-10» и мощные ударные дроны «Герань», которые уже зарекомендовали себя в боевых условиях.

Парад Победы – 2025: какие войска пройдут по Красной площади

В день праздника Красную площадь украсят пешие колонны и военные расчеты различных родов войск Вооруженных сил России, включая мотострелковые и танковые подразделения, артиллерию, подразделения противовоздушной обороны, инженерные войска, войска связи и военнослужащих воздушно-десантных войск, морской пехоты и специальных сил.

Также в параде примут участие курсанты суворовских, нахимовских, кадетских и музыкальных училищ, юнармейцы, военнослужащие-женщины и казаки.

Особое место займут подразделения, отличившиеся в ходе специальной военной операции, а также военнослужащие, награжденные званием Героя России.

Торжественная историческая часть парада будет посвящена 80-летию Победы и включит пешие колонны с боевыми знаменами, стрелковым оружием и экипировкой времен Великой Отечественной войны, а также демонстрацию исторической военной техники.

Будет ли воздушная часть парада в Москве: какая авиация участвует

Согласно прогнозу, летно-метеорологические условия в Москве позволят провести воздушную часть парада Победы 9 мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Репетиции прошли в начале мая, в это время над столицей можно было увидеть пролет различных боевых самолетов и вертолетов, которые традиционно участвуют в параде. В составе авиационной группы — истребители Су-30СМ, МиГ-29СМТ, Су-25БМ, а также пилотажные группы «Русские витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29.

Кроме того, ожидается пролет стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, самолетов-заправщиков Ил-78, военно-транспортных Ил-76, ударных вертолетов Ми-28 и Ми-35, а также других современных моделей авиации.