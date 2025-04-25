Лавров заявил о готовности России к сделке по Украине

Россия готова к сделке с США по Украине, однако есть определенные элементы, которые еще предстоит доработать. Об этом 24 апреля заявил в интервью телеканалу CBS News министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В его [президента Соединенных Штатов Дональда Трампа] заявлении упоминается сделка, и мы готовы ее заключить. Однако остаются некоторые конкретные детали, элементы этой договоренности, которые требуют доработки. Сейчас мы как раз этим и занимаемся», — сказал он.

Лавров добавил, что с его стороны будет неуместно разглашать подробности потенциального соглашения, поскольку этого не стал делать и сам Трамп. При этом он отметил, что американский президент совершенно справедливо верит в то, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине движутся в правильном направлении.

Комментируя призывы Трампа к прекращению российских ударов по территории Украины, Лавров подчеркнул, что РФ наносит удары исключительно по военным объектам или гражданской инфраструктуре, используемой в военных целях, напомнив, что президент России Владимир Путин говорил об этом много раз.

В то же время министр обратил внимание на то, что Трамп является единственным в мире лидером, который признал необходимость устранения коренных причин украинского конфликта и стремится исправить меры, предпринятые администрацией экс-президента США Джо Байдена.

«Президент Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, который признал необходимость разобраться с коренными причинами этой ситуации, заявив, что втягивание Украины в НАТО было огромной ошибкой — ошибкой администрации Байдена. Теперь он хочет это исправить», — сказал Лавров.

Когда у него поинтересовались о деталях возможной встречи Путина со спецпосланником американского лидера по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом, Лавров коротко ответил, что Россия продолжает контакты с американской стороной, детали при этом министр не раскрыл.

Трамп 24 апреля заявил, что в процессе переговоров по украинскому конфликту уже наметился большой прогресс. Американский лидер также отметил, что Украина потеряла много территорий и восстановить контроль над ними было бы очень сложно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее в тот же день заявил, что Россия ценит посреднические услуги, оказываемые Трампом и его администрацией в переговорном процессе по украинскому конфликту. По его словам, РФ нацелена на продолжение процесса урегулирования.