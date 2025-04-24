В Кремле высоко оценили посреднические услуги американской стороны

Россия ценит посреднические услуги, оказываемые президентом США Дональдом Трампом и его администрацией в переговорном процессе по украинскому конфликту. Об этом 24 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, работа по урегулированию конфликта идет.

«Мы не можем и не хотим комментировать какие-либо утечки, связанные с предполагаемыми деталями предлагаемого плана [США]. Повторяем, работа ведется, мы говорим только в отношении себя, мы нацелены на продолжение процесса урегулирования и ценим посреднические услуги американской стороны», — заявил Песков.

Он отметил, что Россия продолжает работу с американской стороной, несмотря на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, связанное с уходом из переговоров США, если Москва и Киев не согласятся на предложение Вашингтона. Он уточнил, что неправильно говорить сейчас «если, что будет».

Президент РФ Владимир Путин выступает за достижение мира с обеспечением интересов страны, дополнил Песков.

Ранее, 24 апреля, госсекретарь США Марко Рубио сообщил об изменении приоритетов Вашингтона при недостаточном прогрессе в вопросе урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что Штаты сделали всё возможное и вложили в урегулирование много времени, энергии на самых высоких правительственных уровнях. При этом Рубио уточнил, что американская сторона продолжит способствовать достижению мирного урегулирования, «пока существует реалистичный путь вперед».

Также вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон может выйти из переговоров, если в Москве и Киеве не воспримут идеи американской стороны. По его словам, Штаты выступили с «очень четким предложением» для России и Украины относительно пути к мирному соглашению.