Рубио предупредил о смене приоритетов США при недостаточном прогрессе по Украине

США переключат свое внимание на другие приоритетные направления при недостаточном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Об этом 23 апреля заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, Вашингтон сделал всё возможное, вложив в урегулирование конфликта много времени и энергии на самых высоких уровнях правительства.

«Мы будем продолжать делать это, пока существует реалистичный путь вперед. Если в какой-то момент мы решим, что слишком далеки друг от друга и прогресс недостаточен, нам, возможно, придется перейти к другим приоритетам, потому что в мире происходит много важных вещей», — заявил Рубио в подкасте Бари Вайса The Free Press’s Hestelly with Bari Weiss, расшифровка которого приведена на сайте Госдепа США.

Он уточнил, что в настоящее время американская сторона пытается определить для себя позиции Москвы и Киева, чтобы понять, возможно ли прийти к мирному урегулированию в ближайшем будущем. Рубио выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут добиться успеха, однако подчеркнул, что принять решение о сближении и мирном урегулировании должны сами РФ и Украина.

Днем 23 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон может выйти из переговоров по мирному урегулированию на Украине, если в Москве и Киеве не воспримут идеи американской стороны. Он подчеркнул, что Штаты выступили с «очень четким предложением» для России и Украины относительно пути к мирному соглашению.