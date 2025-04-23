Вэнс пригрозил выходом США из мирных переговоров по Украине

США могут выйти из переговоров по мирному урегулированию на Украине, если предложения Вашингтона не будут восприняты в Москве и Киеве. Об этом 23 апреля заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Пришло время либо им сказать «да», либо Соединенным Штатам выйти из этого процесса», — приводит его слова агентство Bloomberg.

Вэнс уточнил, что США выступили с «очень четким предложением» для России и Украины относительно пути к мирному соглашению. По его словам, условия предусматривают, что каждая из сторон конфликта должна будет отказаться от части контролируемой территории.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил о большом количестве вбросов в СМИ относительно путей урегулирования конфликта на Украине. Так он прокомментировал информацию газеты The Telegraph о возможной заморозке конфликта по линии боевого соприкосновения.

18 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из переговоров по мирному урегулированию на Украине, если одна из сторон попытается «усложнять процесс». При этом Трамп подчеркнул, что не хотел бы обсуждать такой сценарий, а американские власти намерены как можно скорее добиться мирного соглашения по Украине.