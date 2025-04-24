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Трамп заявил о большом прогрессе в переговорах по Украине

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Следующие несколько дней будут очень важны для переговоров по Украине, в процессе которых уже наметился большой прогресс. Об этом 24 апреля заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Белом доме.

Отвечая на вопрос журналистов о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, американский лидер отметил, что государство потеряло много территорий и восстановить контроль над ними было бы очень сложно.

Что касается дальнейшего ужесточения антироссийских санкций, то этот вопрос президент США будет готов обсудить позже, не спеша с преждевременными решениями.

«Я бы предпочел ответить на этот вопрос через неделю, я хочу посмотреть, сможем ли мы заключить сделку. Нет причин отвечать на него сейчас», — сказал Трамп.

Он добавил, что надеется на скорое урегулирование украинского конфликта и заключение мирного договора. Также американский лидер обратил внимание на то, что Россия, в свою очередь, не препятствует мирному процессу.

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Президент США также отметил, что считает важным вопрос участия РФ и Украины в переговорах по урегулированию. При этом у него имеется собственный крайний срок для возможного достижения мирной ситуации. И если ситуация не исправится и не войдет в определенные рамки, предупредил Трамп, «мы начнем себя вести совершенно по-другому».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее в этот день заявил, что Россия ценит посреднические услуги, оказываемые Трампом и его администрацией в переговорном процессе по украинскому конфликту. По его словам, работа по урегулированию конфликта идет. РФ нацелена на продолжение процесса урегулирования. Президент РФ Владимир Путин выступает за достижение мира с обеспечением интересов страны, дополнил Песков.

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