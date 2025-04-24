Трамп заявил о важности участия РФ и Украины в переговорах по урегулированию

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что считает важным вопрос участия РФ и Украины в переговорах по урегулированию.

«Мы считаем, что они обе (Россия и Украина. — Ред.) хотят мира, но [они] должны сесть за стол переговоров. <...> Я думаю, что мы добьемся мира», — сказал он журналистам в ходе встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Белом доме.

Президент США добавил, что у него имеется собственный крайний срок для возможного достижения мирной ситуации.

«У меня есть мой собственный дедлайн. <…> Я думаю, что мы добьемся мира. Мне не нравится, что это длится долго, но я думаю, что обе стороны хотят мира», — отметил он.

И если ситуация не исправится и не войдет в определенные рамки, предупредил Трамп, «мы начнем себя вести совершенно по-другому».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее в этот день заявил, что Россия ценит посреднические услуги, оказываемые Трампом и его администрацией в переговорном процессе по украинскому конфликту. По его словам, работа по урегулированию конфликта идет. РФ нацелена на продолжение процесса урегулирования. Президент РФ Владимир Путин выступает за достижение мира с обеспечением интересов страны, дополнил Песков.

23 апреля Трамп заявил, что США испытывают больше сложностей в переговорах с Украиной, чем с Россией, договоренности с которой практически достигнуты. Кроме того, прозвучавшее заявление президента Украины Владимира Зеленского про отказ признать Крым территорией РФ мешает мирному урегулированию конфликта.