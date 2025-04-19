Расти большой: для пользователей СИМ введут новые ограничения

Число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в прошлом году выросло почти на 43%. Чтобы уменьшить количество таких происшествий, по инициативе операторов кикшеринга максимальная скорость всех арендных самокатов в стране принудительно снижена до 20 км/ч. Кроме того, сервисы проката предлагают ввести квоты на эту технику в городах. Какие еще ограничения для СИМ уже введены в этом сезоне и какие могут появиться, выясняли «Известия».

«Безобразно себя ведут»

П о итогам прошлого года в России было зарегистрировано 4426 ДТП с участием СИМ, что на 42,8% больше, чем в 2023 году. Об этом в рамках международной отраслевой конференции микромобильности сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России Дмитрий Митрошин. Погибли в таких происшествиях 54 человека (+25%), количество пострадавших выросло на 44,5% (4591 человек), отметил он . 51 погибший сам управлял СИМ, подчеркнул Дмитрий Митрошин. Двое погибших были пешеходами и еще одна жертва — велосипедист, с которым столкнулся электросамокат, добавил он.

«Погибшие чаще всего люди в возрасте 20–40 лет. При этом среди пострадавших в ДТП с участием СИМ больше всего детей и пожилых людей», — рассказал Дмитрий Митрошин. Он также отметил, что почти в половине из 1254 ДТП с электровелосипедами (они не входят в статистику аварийности по СИМ) участвовали сотрудники сервисов доставки.

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

«Серьезная проблема — это курьеры служб доставки. Они ведут себя безобразно», — заявил Дмитрий Митрошин.

Чтобы изменить ситуацию с курьерами на электровелосипедах, необходимо усилить контроль не только за самими доставщиками, но и за сервисами доставки, считает он. По его мнению, эти фирмы должны проводить соответствующее обучение своих сотрудников, вести учет и анализ ДТП с их участием — по аналогии с транспортными компаниями .

Как ранее сообщали «Известия», для курьеров служб доставки, использующих электровелосипеды, Минтранс намерен ввести дополнительные ограничения. В частности, им могут запретить ездить по тротуарам.

По собственной инициативе

Чтобы снизить риски как для самих пользователей СИМ, так и для пешеходов и других участников движения, накануне три крупнейших оператора кикшеринга снизили максимальную скорость для своих прокатных электросамокатов.

— Мы совместно с другими операторами приняли решение ограничить максимальную скорость по всей стране на уровне 20 км/ч. Это позволит снизить количество потенциально опасных ситуаций с прокатными самокатами, — заявил основатель сервиса Whoosh Дмитрий Чуйко.

Снижение максимальной скорости — это самостоятельное решение операторов кикшеринга, подчеркнула PR-директор сервиса «МТС Юрент» Алена Сухаревская.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Оно направлено на то, чтобы сделать поездки на электросамокатах более безопасными как для пользователей, так и для пешеходов, — заявила она.

Установленные ранее в ряде городов так называемые «медленные зоны», где скорость прокатных СИМ принудительно снижается до 5–15 км/ч (например, в Москве действует более 350 таких зон), сохраняются, подчеркнул руководитель проекта самокатов «Яндекс Go» Леонид Ясиновский. Он отметил, что операторы проанализируют места, где в перспективе скоростной лимит может быть увеличен. По его словам, в первую очередь это возможно в зонах с соответствующей дорожной инфраструктурой.

Леонид Ясиновский также предложил ввести квоты на количество прокатных электросамокатов в зависимости от числа жителей в населенном пункте. По его мнению, это позволит разгрузить городскую инфраструктуру и навести порядок в движении, в том числе на тротуарах. Кроме того, такие меры сделают поездки на прокатных СИМ более комфортными и безопасными для всех участников движения, уверен он.

В ожидании новых штрафов

На рассмотрении Госдумы находится несколько законопроектов, касающихся введения новых штрафов за нарушения ПДД лицами, управляющими СИМ, напомнил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Они предусматривают значительное увеличение санкций за нарушения, допущенные этой категорией участников дорожного движения, отметил он.

Например, за употребление водителями СИМ алкоголя или наркотиков, как и за отказ от медицинского освидетельствования, намечено ввести штраф в размере 30 тыс. рублей. За оставление места ДТП их планируется штрафовать на 1–1,5 тыс. рублей, а за создание помех в движении пешеходам — на 1 тыс. рублей. Поездка вдвоем на одном электросамокате обойдется в 3 тыс. рублей, а перевозка детей — в 5 тыс. рублей.

— Мы очень рассчитывали, что эти и другие изменения в законодательстве, касающиеся СИМ, будут приняты до начала нового сезона поездок на этой технике. К сожалению, процесс затянулся, и пока эти штрафы еще не введены, — отметил Алексей Шапошников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Он подчеркнул, что в столице на арендные самокаты были установлены крупные номера — их распознают камеры с нейросетью. Это позволяет идентифицировать пользователя, нарушившего ПДД, и выписать ему штраф, отметил Шапошников.

В прошлом году операторы кикшеринга сами оштрафовали около 840 тыс. пользователей прокатных СИМ за нарушения правил их использования, рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. При этом сотрудниками полиции в 2024 году было выписано примерно 90 тыс. штрафов за административные правонарушения, совершенные на СИМ, отметила она.

— Фактически операторы кикшеринга выполняют функции правоохранительных органов. Наверное, это не совсем правильно, — считает она.

Поймай частника

Одна из серьезных проблем, связанных с СИМ, — это фактическая безнаказанность их владельцев, считает заместитель председателя общественного совета при Минтрансе Илья Зотов.

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— На прокатных электросамокатах есть номера, которые позволяют вычислить нарушителя. Эту технику можно принудительно замедлить в той или иной зоне. Но если речь идет о личных СИМ, то на них и номеров нет, и «медленные» зоны им нипочем, — отметил он в разговоре с «Известиями».

Требования закона должны быть едины для всех пользователей СИМ, независимо от того, на прокатной или личной технике они едут, подчеркнул Илья Зотов. Поэтому он считает необходимым введение обязательной регистрации этой техники с получением номеров частными лицами.

Подтверди свой возраст

Важным нововведением эксперты называют введение обязательной верификации пользователя для возможности взять электросамокат в аренду с подтверждением его возраста. Однако пока такая система действует только в Москве через сервис Mos ID с помощью учетной записи на портале mos.ru.

— Аналогичные требования необходимо вводить и в других городах, где есть сервисы проката СИМ. Причем не должно быть условных spb.ru, kazan.ru, sochi.ru — это должен быть единый на всю страну сервис, например, с использованием портала госуслуг, — считает Ксения Эрдман.

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Илья Зотов считает, что на таком едином сервисе наряду с подтверждением возраста пользователь должен прослушать и обучающий курс по правилам использования СИМ и, возможно, сдать какой-то небольшой тест на знание ПДД.

— Фактически это может быть своего рода правами — допуском к управлению этой техникой, — пояснил Илья Зотов.