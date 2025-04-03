Вилкой в СИМ: нарушителей на электросамокатах ждут серьезные штрафы

Уже в этом сезоне пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ) могут получить серьезные штрафы за несоблюдение скоростного режима или езду на электросамокате вдвоем. Новый законопроект, разработанный в Совете Федерации, увеличивает штрафы за нетрезвую езду на СИМ до 30 тыс. рублей. Подробности — в материале «Известий».

По верхней планке

Законопроект, значительно увеличивающий штрафы для пользователей СИМ, готовится ко второму чтению. Об этом 2 апреля рассказал в ММПЦ «Россия сегодня» один из авторов законопроекта, первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

— Принятие этого закона скажется на снижении числа нарушений, совершаемых на электросамокатах. Штрафы в законопроекте существенно увеличены и введены новые составы — такие, как передвижение на электросамокате вдвоем, а также в нетрезвом виде. Будет много изменений. Ждем второго чтения. Надеюсь, что в этом сезоне пользователи начнут получать штрафы, которые существенно должны повлиять на снижение количества ДТП. На сегодняшний день штрафы составляют такой минимум, что людям проще заплатить, чем соблюдать правила дорожного движения, — рассказал Артем Шейкин.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В разговоре с корреспондентом «Известий» он отметил, что ко второму чтению убрана «вилка» штрафов и наказывать будут по верхней планке. Ранее законопроект устанавливал штраф от 20 до 30 тыс. рублей за управление СИМ в состоянии опьянения, за нарушение скоростного режима от 500 до 5000 рублей в зависимости от скорости, и от 2 до 3 тыс. рублей за нарушение требований к перевозке пассажиров.

Артем Шейкин также заявил о необходимости создания реестров, куда бы попадали все электросамокаты и электровелосипеды.

— Необходимо, чтобы у каждого такого транспортного средства был свой индентификационный номер, чтобы было возможно идентифицировать нарушителя и чтобы государство обеспечило неотвратимость наказания, — отметил он.

Права для СИМ и ограничение скорости

По словам сенатора, повышенные штрафы — не единственная мера, которая может повлиять на ситуацию с аварийностью СИМ. По его словам, ранее в правительстве состоялось посвященное СИМ совещание, в ходе которого обсуждалась ситуация с электровелосипедами мощностью свыше 250 Вт, обязательное ношение шлема, запрет поездок вдвоем и повышение минимального возраста пользования СИМ с 14 до 16 лет.

— После совещания было поручено проработать возможность передвижения на СИМ по пешеходным дорожкам с низкой скоростью, чтобы в местах больших скоплений людей она не превышала 10 км/ч, — отметил Артем Шейкин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

У инициативы Следственного комитета, который призвал приравнять всех пользователей СИМ к водителям, есть свои плюсы и минусы, считает сенатор.

— Наличие прав гарантирует, что самокатчики знают ПДД. Более четкое регулирование статуса водителя упростит привлечение к ответственности, стандартизируется подход к самокатам как к полноценным участникам дорожного движения. Из минусов — для таких больших городов, как Москва и Санкт-Петербург, эта мера скажется на туристах. Это усложнит доступ и затруднит развитие инфраструктуры, — рассказал Артем Шейкин.

Кикшеринг уже повысил штрафы

Опрошенные «Известиям» операторы кикшеринга поддерживают инициативу Совфеда по ужесточению ответственности за нарушение ПДД водителями СИМ. Они рассказали, что сами значительно подняли штрафы для своих пользователей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В «МТС Юрент» сообщили, что штраф за вождение в нетрезвом виде составляет 100 тыс. рублей, передачу управления самокатом ребенку — до 10 тыс. рублей. Езда вдвоем обойдется в 5 тыс. рублей, неспешивание на пешеходном переходе — 1 тыс. рублей, неправильная парковка — 500 рублей. В 2024 году «МТС Юрент» выписал 190 тыс. штрафов по всей России, заблокировал почти 43 тыс. аккаунтов взрослых пользователей.

— Дополнительно с помощью сервиса идентификации «МТС ID» мы начали выявлять и блокировать аккаунты несовершеннолетних пользователей у себя в приложении. В 2024 году мы заблокировали более 10 тыс. аккаунтов детей, и в текущем сезоне эта работа будет продолжена — в том числе мы прорабатываем интеграции с банковскими ID — рассказали в пресс-службе оператора кикшеринга.

В пресс-службе Whoosh сообщили, что в прошлом сезоне выписали более 29 тыс. штрафов и заблокировали более 79 тыс. пользователей. Большая часть поплатилась за неправильную парковку.

— В Москве вместе с нами за порядком следят уличные камеры — например, выявляют неспешивание на пешеходных переходах. При наличии фотоподтверждения мы выписываем нарушителям штрафы. Замечаем, что большинство оштрафованных в дальнейшем эти правила не нарушают, — рассказали в пресс-службе Whoosh.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Операторы кикшеринга особо отмечают, что, согласно их статистике, нарушают правила менее 1% пользователей. Подавляющее большинство горожан ездят спокойно и аккуратно.

«У нас СИМ обвиняют во всех проблемах»

Вопрос не в том, чтобы принять новые штрафы, а в том, как это всё администрировать, считает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

— Вопрос правоприменения — как их ловить? Как определять мощность? У нас не запрещено эти средства покупать. Давайте мы всё это назовем «мопедами», и тогда у человека должны быть хоть какие то права. Если не будет строгой системы контроля, если их не будут «кошмарить», принятые меры будут работать, только когда что-то произойдет. Сбил электровелосипедист человека, поймали виновника, проверили мощность его электровелосипеда, и выяснилось, что он не имел права ехать по тротуару. Значит, наказывать его будут по полной программе, — считает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Увеличение штрафов — не та сторона, с которой надо начинать, считает член Общественного совета при МВД Игорь Моржаретто.

— У нас СИМ обвиняют во всех проблемах, не пытаясь разобраться, что такое СИМ, и разобраться с травматизмом. Я видел цифры по погибшим в прошлом году: рост есть в сравнении с 2023 годом, но он явно замедлился. Более того, выяснилось, что среди погибших и раненых число пешеходов мизерное, а в основном это сами самокатчики. В идеале могут быть два варианта. Первый: каждому дать свою полосу, автомобилю — дорогу, пешеходу — тротуар а СИМ — велополосу. Второй момент: надо учить людей ПДД прямо со школы, — считает Игорь Моржаретто.

По итогам прошлого года число погибших в ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности выросло более чем на 25%. Об этом сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин, выступая в Мосгордуме.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По его данным, число пострадавших в таких ДТП в 2024 году выросло на 44,5% и достигло 4591 человека (в 2023 году — 3177 человек).