СИМ победиши: для самокатов могут ввести водительскую категорию

Компании, занимающиеся прокатом электросамокатов, выступили против предложения Следственного комитета, который призвал приравнять всех пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) к водителям, а также создать для СИМ подкатегорию М1 и выдавать водительские права на управление ими. Среди экспертов мнения на этот счет разделились, причем и в трактовке статистики по количеству ДТП с электросамокатами. Подробнее — в материале «Известий».

В чем суть предложения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что Следственный комитет предлагает уточнить термин «транспортное средство» «с указанием на его предназначение в том числе для индивидуального передвижения по дорогам». Предлагается считать тех, кто ездит на электросамокатах и других СИМ, водителями.

Категории транспортных средств будут дополнены подкатегорией М1 — в нее включат СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт. В категории М (мопеды) и А (мотоциклы) включат СИМ с электродвигателями мощностью от 0,25.

Всем водителям электросамокатов нужно будет получать право на управление транспортными средствами подкатегории М1, но только по достижении 16 лет .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Спикер Госдумы также опубликовал статистику МВД, согласно которой за девять месяцев зарегистрировано 3897 ДТП с различными СИМ — и это на 47,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В них погибли 44 человека, в том числе шесть несовершеннолетних. Еще 4052 человека получили ранения, в том числе 1392 ребенка. Он добавил, что более 34% ДТП зафиксированы на тротуарах и в пешеходных зонах.

Как отреагировал рынок

«Известия» направили запрос крупнейшим российским сервисам по прокату электросамокатов. На момент публикации свою позицию озвучил «МТС Юрент», в котором назвали идею избыточной, подчеркнув, что она «никак не повлияет на снижение аварийности» .

В компании напомнили, что в России уже есть деление на маломощные СИМ, имеющие ограничение скорости до 25 км/ч. К ним относятся все прокатные средства индивидуальной мобильности. Весь остальной электротранспорт подпадает под категорию «мопеды», и для езды на них уже нужны права.

В «МТС Юрент» указывают, что всего лишь около 0,001% поездок на арендованных СИМ завершились ДТП, тогда как общая аварийность в стране за тот же период — почти 100 тыс. ДТП. То есть гораздо больше аварий происходило «именно с участием механических транспортных средств, на которые нужны права», поэтому «введение необходимости получения прав для управления СИМ ничего не изменит», делают вывод в компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Председатель московского отделения МОО развития культуры и безопасности некоммерческого малого электротранспорта «КолеСИМ» Евгений Вжесневский также сопоставляет статистику ДТП с участием СИМ с цифрами по автомобильной аварийности. В ДТП с машинами погибло в 236 раз больше людей, пострадало — в 36 раз больше людей, сказал он .

— Эти цифры показывают, что проблема ДТП с участием СИМ носит скорее эмоциональный, чем реальный характер. А рост количества ДТП связан с ростом парка прокатных СИМ, — сказал собеседник «Известий».

В то же время подобные инициативы точно «убьют логику использования такого транспорта», говорят в «МТС Юрент»: сейчас самокаты — и прокатные, и частные — популярны именно из-за простоты использования и доступности. Спрос на «транспортные» поездки до 15 минут растет ежегодно, самокат или велосипед берут, чтобы добраться от дома до остановки общественного транспорта, от метро до офиса — доля таких поездок у «МТС Юрент» составила более 90% в 2024 году.

Руководитель Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заметила, что во всем мире идут, наоборот, к тому, чтобы стимулировать развитие индивидуального транспорта и микромобильности, тогда как российским городам свойственна автомобилецентричность. При этом для микромобильного транспорта городская среда в России совершенно не адаптирована, сказала она, выразив надежду, что однажды инициативы всё же будут касаться именно развития инфраструктуры, а не запретов или ограничений . Она признала, что нынешнего регулирования недостаточно, нужно развивать и типизацию средств микромобильности, но нельзя при этом приравнивать электросамокаты к тем же мопедам. Инициативу СКР она назвала избыточной.

«Это всё равно полумера»

У независимых экспертов мнения на этот счет разделились.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Основатель компании InnovaTransport, эксперт в транспортном консалтинге Алексей Смирнов замечает, что идея о введении водительских прав для самокатчиков не нова — в Израиле и Южной Корее уже существуют аналогичные нормы.

— С учетом того, сколько уже было введено различных мер по предупреждению и сдерживанию нарушений правил дорожного движения пользователями микромобильного транспорта, кажется, что настало время двигаться дальше, — сказал он «Известиям». — Предлагаемые меры можно назвать жесткими, но, вероятно, только так можно достичь реального эффекта.

Алексей Смирнов полагает, что обучение вождению самоката должно быть более доступным и простым, чем процедура получения водительских прав других категорий. На курс теоретического обучения достаточно было бы выделять один или два дня, но для обучения базовым навыкам необходимо будет выделить площадку — возможно, специальный участок в городе, считает он.

Евгений Вжесневский полагает, что для получения новой категории прав, если ее всё же введут, было бы достаточно простого онлайн-теста на портале «Госуслуг».

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков в целом положительно отнесся к предложению СКР, но назвал его полумерой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Давайте мы либо отстанем от электросамокатчиков и пусть всё будет идти, как идет; либо для всех введем мопедные права; либо запретим электросамокаты вовсе. Должны быть очень четкие, понятные правила, — сказал он «Известиям». — К сожалению, в наших реалиях это всё равно полумера.

Он заметил, что до сих пор многие мотоциклы продают как мопеды, что позволяет не получать права категории А на управление ими. В ситуации с самокатами будет складываться та же самая ситуация, уверен эксперт.

— Ни один человек не отучился в школе на мопедные права, это абсурд. Никто не будет тратить на это деньги, пробиваться в Госавтоинспекцию, сдавать теорию и практику. Если уж учатся, то получают либо мотоцикл, либо автомобиль, либо и то, и другое , — сказал Максим Кадаков.

Член Общественного совета при МВД Игорь Моржаретто считает, что тема аварийности с самокатами «несколько раздута», а предложение выдавать права может обрушить системы обучения на водительское удостоверение, так как «речь идет о миллионах людей и практике, которой нет нигде в мире». Он опасается, что экзаменационная и регистрационная система окажется перегружена, а как проверять людей на самокатах — непонятно. Моржаретто полагает, что достаточно было бы разделить самокаты в ПДД по мощности: если мощность двигателя — не более 250 Вт, то достаточно введения двухчасового обучения в школе.

Вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин замечает, что вопрос приравнивания самокатов к транспортным средствам — вообще дело ЕАЭС, который принимает поправки в соответствующий технический регламент 018/2011.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Есть и ГОСТ Р 70514-2022 «Электрические средства индивидуальной мобильности». Но для того чтобы он работал, нужно ввести обязательную сертификацию таких устройств, на обосновании которой и будет проверяться их соответствие данному ГОСТ, — сказал эксперт. — Перед тем как вводить любое категорирование этих изделий, необходима процедура оценки их соответствия: двигателей СИМ, их мощности, веса, максимальной скорости. И только после этого можно говорить о том, что это транспортное средство, для управления которым требуются водительские права соответствующей категории. Но Росстандарт уже не первый год медлит с разработкой законодательства о сертификации такого личного электротранспорта.

Какие альтернативы для решения проблемы

Ксения Эрдман замечает, что от депутатов прозвучало и предложение ввести обязательное обучение для пользователей СИМ. Однако приложения перед стартом поездок и сейчас «настойчиво и безвыходно» предлагают человеку пройти инструктаж, который позволяет понять правила управления электросамокатом. После этого новый пользователь сдает тест — без него человек не может начать поездку.

— Кроме того, у операторов есть разные программы со школами, вузами и ссузами, где они тоже этому обучают, — заметила собеседница «Известий». — Операторы каждый сезон проводят в городах России «Школу вождения», где можно пройти и теоретические, и практические занятия на электросамокатах.

Алексей Смирнов полагает, что в связи с этим именно операторам нужно предложить адаптировать уже наработанные методики к формату обучения, который дал бы доступ к управлению средствами индивидуальной мобильности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В «МТС Юрент» также считают, что бороться с нарушителями нужно через работу с пользователями: обучение их ПДД, идентификация, чтобы отслеживать в том числе возраст человека, встающего на самокат . Евгений Вжесневский также замечает, что более 25% ДТП были совершены с участием несовершеннолетних, управляющими СИМ, поэтому следует ввести не просто верификацию по учетной записи на mos.ru, как это делается в Москве, а верификацию по биометрии лица, чтобы избежать использования фейковых аккаунтов.

Однако еще важнее создавать инфраструктуру для СИМ, считают эксперты.

— Специалисты «STEP. Транспортные решения» выяснили, что вероятность ДТП на улицах без велоинфраструктуры выше на 40%: 0,24 ДТП на 1 км улицы в год против 0,36 ДТП, — замечает он.

А вот требование о соблюдении скоростного режима в 25 км/ч для СИМ массой более 35 кг Вжесневский называет избыточным, так как это ограничение лишь вызывает большую разницу в скоростях между участниками движения, что ставит уже пользователей личного электротранспорта в уязвимое положение.