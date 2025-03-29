Написанному верить: нетрезвого электросамокатчика лишили прав

Управление в нетрезвом виде электросамокатом или электромопедом, мощность которого превышает установленный в ПДД предел для СИМ, грозит лишением прав и крупным штрафом. Такое решение принял Верховный суд РФ. При этом для подтверждения мощности этой техники не требуется проведение экспертиз, уточнили судьи. Вопросы привлечения к ответственности водителей таких устройств осложняются отсутствием четких критериев к их градации, а также требований к сертификации такой техники, считают юристы и эксперты . Подробности в материале «Известий».

С ветерком навеселе

В Нижегородской области сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя электросамоката с признаками опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. По данным, указанным на электромоторе, полицейские установили, что мощность данного устройства составляет 500 Вт , что в два раза больше предела (250 Вт), установленного в ПДД для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Поскольку по своим техническим характеристикам этот электросамокат не является СИМ, а подпадет под категорию «мопед», в отношении водителя были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» . В итоге мировой суд лишил электросамокатчика водительского удостоверения на полтора года и оштрафовал его на 30 тыс. рублей.

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Водитель не согласился с этим решением и попытался обжаловать его. В качестве аргумента он указывал, что не была проведена экспертиза, которая бы определила мощность устройства. Однако Балахинский городской суд и Первый кассационный суд общей юрисдикции не согласились с этим доводом и оставили в силе решение нижестоящей инстанции. В результате осужденный обратился с жалобой в Верховный суд (ВС РФ).

Экспертиза не нужна

Рассмотрев материалы дела, ВС РФ не нашел оснований для удовлетворения жалобы. Он отметил, что электросамокат Aceline x9 plus, которым управлял водитель, имеет двигатель мощностью 500 Вт. Это свидетельствует о том, что по своим техническим характеристикам данное устройство относится к транспортным средствам, «право управления которыми должно быть подтверждено водительским удостоверением соответствующей категории», подчеркнул суд.

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«Технические характеристики электросамоката были указаны изготовителем на информационной табличке, установленной на нем, о чем пояснил сотрудник ДПС при рассмотрении дела, <...> а также в руководстве по эксплуатации, представленного с другими материалами дела. Оснований для назначения по делу судебной технической экспертизы не установлено», — говорится в постановлении Верховного суда.

Как указал ВС РФ, законность привлечения водителя к административной ответственности сомнений не вызывает. Поэтому в удовлетворении жалобы было отказано, а решения нижестоящих судов оставлены в силе.

«Самокат — не автомобиль»

Основываясь только на данных о технических характеристиках устройства, указанных в табличке на самом электросамокате, а также в руководстве по его эксплуатации, Верховный суд принял формальное решение, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. По его мнению, в данном случае для установления мощности устройства всё же необходимо было провести техническую экспертизу.

— Автомобиль или мотоцикл проходят обязательную сертификацию, в ходе которой определяется мощность двигателя, указанная в документах на транспортное средство. Электросамокаты сертификацию не проходят, поэтому производитель может указать на самом устройстве или в инструкции по эксплуатации всё, что угодно. Реальная мощность такой техники вполне может быть как выше, так и ниже заявленной. Установить ее можно только путем проведения соответствующей экспертизы, — заявил «Известиям» Сергей Радько.

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С точки зрения безопасности для окружающих, управление в нетрезвом виде любой техникой и устройствами, вне зависимости от их категории и технических характеристик, недопустимо и должно жестко пресекаться правоохранительными органами, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Поэтому, исходя из этой позиции, отклонив жалобу нетрезвого электросамокатчика, Верховный суд поступил по справедливости, руководствуясь прежде всего вопросами безопасности дорожного движения, отметил он.

Как проверять

Вопросы, касающиеся привлечения к ответственности водителей электросамокатов и других СИМ, связаны с отсутствием четкой градации этой техники и обязательных требований к ее сертификации, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. По словам Сергея Радько, даже если бы суд назначил экспертизу для определения мощности электросамоката, неизбежно возник бы вопрос: где и как ее проводить.

— Для автомобилей и других транспортных средств эти требования давно прописаны. Что касается СИМ, то единых нормативов к проверке их мощности или других характеристик нет, — отметил адвокат.

Максим Кадаков также считает, что в значительной степени вопросы, касающиеся СИМ, связаны с отсутствием четких и понятных требований к их градации и параметрам этих устройств.

Фото: Global Look Press

— Проблемы возникают даже с мопедами, имеющими ДВС. Заявленный объем мотора может быть 49 «кубиков», однако после установки другой головки блока цилиндров его «кубатура» повышается в полтора-два раза. Но если такой «тюнинг» еще можно заметить, то с электромоторами всё гораздо сложнее. Маленький по размерам моторчик может иметь высокую мощность, а большой мотор — маленькую. При этом написать на нем можно всё, что угодно: проверить данные практически невозможно. Поэтому автоинспекторам приходится верить тому, что написано, — заявил «Известиям» Максим Кадаков.

Установление понятных критериев и параметров к СИМ не только упорядочит вопросы с привлечением к ответственности людей, управляющих такой техникой в нетрезвом виде, но и позволит снять массу других вопросов. Например, где и с какой скоростью можно ездить на том или ином электросамокате или электромопеде.

Фото: Global Look Press/Sergey Elagin

Аналогичной точки зрения придерживается и член президиума общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто. Практика показывает, что требований к СИМ, указанных в ПДД и других нормативных документах, недостаточно, чтобы урегулировать все вопросы, связанные с этой техникой, считает он.