Дачный рейд: как ловят мотоциклистов-подростков без прав

Лето — горячая пора для сотрудников Госавтоинспекции: на улицах становится больше детей и подростков, растет число поездок за город. Как следствие, увеличивается число нарушений ПДД и ДТП. Причем нередко на дороги вокруг деревень и дач на мотоциклах и автомобилях выезжают несовершеннолетние, которые не имеют ни прав, ни навыков управления. Как полицейские контролируют соблюдение ПДД на дачах и в поселках, выяснили «Известия», приняв участие в профилактическом рейде подмосковной Госавтоинспекции.

Садоводы-нарушители

Наше место дислокации — неподалеку от Волоколамска, место притяжения жителей десятков близлежащих дачных и коттеджных поселков. Полицейские из четырех экипажей ДПС и три автоинспектора на патрульных мотоциклах занимают «круговую оборону» и начинают останавливать все проезжающие ТС. Примечательно, что в большинстве случаев номера на них московские.

— У нас в округе более 300 СНТ и дачных поселков. Летом все едут на свои загородные участки, поэтому количество транспорта увеличивается в разы, — поясняет заместитель начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Волоколамскому городскому округу майор полиции Александр Скворцов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

С наступлением теплого времени года именно дачники становятся основными нарушителям ПДД, отмечают в подмосковной Госавтоинспекции. Поэтому с открытием дачного сезона инспекторы ДПС регулярно посещают дачные и коттеджные поселки и напоминают обитателям и их детям о ПДД и правила безопасного поведения на дороге.

Без прав и шлема

Работа автоинспекторов напоминает конвейер: остановили автомобиль, проверили документы, пожелали водителю и пассажирам счастливого пути, взмахом жезла тормозят следующую машину. Рутинную картину нарушает характерный треск мотора мотоцикла где-то неподалеку, заставляющий инспекторов мотобата «принять стойку». Мотоциклист решил «уйти огородами», поэтому байкеры в погонах срываются на удаляющийся звук. Через несколько минут из-за поворота появляется сконфуженный подросток, который в сопровождении «почетного эскорта» ведет по обочине свой питбайк.

Водительского удостоверения у 15-летнего мотоциклиста нет, как и шлема. Поскольку по закону административная ответственность наступает только с 16 лет, автоинспекторы связываются с родителями юного нарушителя и приглашают их для оформления протокола.

— Меня же родители убьют, не сообщайте, пожалуйста! Я больше не буду! Честное слово! — незадачливый байкер просит полицейских о снисхождении.

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

— Ну родители тебя вряд ли убьют, а вот сам ты вполне можешь попрощаться с жизнью или стать калекой, если не прекратишь кататься без шлема и без прав, — просвещает подростка автоинспектор. — А без родителей, извини, никак — по закону мы тебя никуда отпустить без них не можем. Устал коня-то на себе тащить? Садись, вон, в тенек, отдыхай, сейчас воды принесу...

В Госавтоинспекции отмечают, что в последнее время несовершеннолетние, которые садятся за руль транспортных средств без прав, стали серьезной проблемой. Только в Московской области с начала года произошло 45 ДТП с участием автомобилистов и мотоциклистов, которым еще не исполнилось 18 лет. За первое полугодие подмосковными автоинспекторами были задержаны 381 ребенок и подросток, которые управляли транспортными средствами, несмотря на отсутствие водительского удостоверения. 148 из них ехали на мотоциклах, 94 — управляли мопедами, 139 сели за руль автомобилей, сообщили «Известиям» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Подмосковья.

— В Волоколамском городском округе в этом году аварий с участием несовершеннолетних водителей, к счастью, не было. Однако в отношении семерых юных водителей питбайков и одного автомобилиста административные материалы были составлены, — рассказал замначальника волоколамской Госавтоинспекции Александр Скворцов.

СИМ СИМу рознь

Внимание автоинспекторов привлекает мужчина, управляющий электромопедом. Характерный запах алкоголя чувствуется за пару метров. Требование полицейских предъявить водительские удостоверение вызвало у водителя искренне недоумение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Какое удостоверение, это же СИМ — то же самое, что велосипед, только с электромотором и батарейкой! — заявил он.

— Ошибаетесь! В ПДД четко указано, что СИМ считается техника с мощностью электродвигателя до 250 Вт. А на электромоторе вашего транспортного средства указана мощность 700 Вт — сами посмотрите. Это уже мопед, для управления которым необходимо водительское удостоверение категории М или любое другое более высокой категории, — возразил автоинспектор.

— Права есть, но я их дома оставил. Простите, я не знал, что на эту штуковину они тоже нужны, — ответил мопедист.

— Забытые права — это не страшно. А вот то, что от вас пахнет алкоголем, — это уже серьезно. Употребляли? Проверку на алкотестере пройти согласны? — пригласил полицейский водителя в патрульный автомобиль.

В присутствии двух понятых незадачливый водитель был отстранен от управления электромопедом, а проверка на алкотестере показала результат в 0,254 мг этилового спирта (при превышении порога в 0,16 мг человек считается нетрезвым). Автоинспекторы составили необходимые административные материалы, которые после окончания смены будут направлены в суд, который определит наказание для мопедиста. За управление транспортным средством в нетрезвом виде ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение прав на 1–1,5 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Очень многие ошибочно считают, что если на технике есть электромотор, то это уже СИМ и водительское удостоверение не требуется. Это далеко не так — предельная мощность для СИМ четко указана в ПДД: всё, что выше 250 Вт, — это уже мопеды, а если мощность двигателя больше 4 КВт, то это уже считается электрическим мотоциклом, для которого необходимы права категории А. Отсюда потом и возникают проблемы: едут на таких устройствах нетрезвыми, потом возмущаются, «почему лишили прав», — поделился наблюдениями Александр Скворцов.

Штраф небольшой, последствия серьезные

Тем временем приезжают родители юного мотоциклиста. Внешнее они вроде спокойны, но, увидев своего отпрыска, не скрывают эмоций.

— Ты же обещал, что если мы купим тебе мотоцикл, ты будешь ездить на нем только по кроссовой трассе! А шлем где? Ты еще и без шлема поехал! Получается, ты нас обманул... — отчитывает мама сына, насупившегося под суровым взглядом отца.

— Постойте! То есть вы сами купили своему ребенку этот мотоцикл, я правильно понимаю? — вмешалась в разговор инспектор ПДН, которая также принимала участие в рейде.

— Да, это мы ему купили, хотя я изначально была против. Он сказал, что хочет заниматься мотокроссом и будет тренироваться на нем только на специальной трассе, — отметила мама «байкера».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Его остановили на дороге общего пользования, по которой на такой технике передвигаться запрещено. К тому же без водительского удостоверения и без шлема. Будем оформлять протоколы, — полицейские пригласили женщину в патрульный автомобиль. — А вы пока решайте, что будете делать с питбайком: ищите грузовик и прицеп, куда его можно будет погрузить. В противном случае мотоцикл придется эвакуировать на штрафстоянку, — обратились автоинспекторы к отцу подростка.

— Доигрался?! Дома поговорим! — предупредил тот ребенка, ища в телефоне контакты знакомых, готовых забрать технику.

Как рассказали полицейские, в этой ситуации на родителей будет составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Санкция за это небольшая: предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Гораздо хуже, что подросток, севший без прав в седло мотоцикла или за руль автомобиля, рискует попасть на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. В дальнейшем это грозит повышенным интересом к нему со стороны сотрудников полиции, регулярными профилактическими беседами. Кроме того, у него впоследствии могут возникнуть трудности с приемом на работу в правоохранительные органы и поступлением на обучение на определенные факультеты ряда вузов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Мы по закону обязаны отправить материалы в ПДН по его месту жительства. Уже там будут запрашивать характеристику на подростка, выяснять, не числится ли за ним других правонарушений, — пояснила инспектор ПДН.

Зона повышенного внимания

За пару часов, которые «Известия» провели вместе с автоинспекторами, полицейские выявили и ряд других нарушений ПДД. Например, штраф получила женщина, которая везла свою внучку в машине без детского кресла. Несколько водителей понесли наказание за отсутствие полиса ОСАГО, еще один автомобилист ехал, не пристегнутый ремнем безопасности. В общей сложности инспекторы ДПС оформили 49 административных материалов за нарушения ПДД.

— Дачные поселки и деревни являются для нас приоритетными направлениями. Понятно, что около каждого СНТ автоинспектора не поставишь. Однако мы стараемся составлять маршруты патрулирования таким образом, чтобы каждый населенный пункт и дачный массив на территории округа ежедневно был под контролем нарядов ДПС, — подчеркнул заместитель начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Волоколамскому городскому округу майор полиции Александр Скворцов.