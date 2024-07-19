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За прошедшие сутки в России произошло 328 ДТП

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Фото: Агенство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
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За минувшие сутки на российских дорогах произошло 328 ДТП, в которых погибли 37 погибли и получили ранения 388 человек. Об этом 19 июля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России. С участием несовершеннолетних зарегистрирована 61 автоавария, в которых погибли трое детей, 61 ребенка получил травмы. Двое из погибших детей были пассажирами транспортных средств, третий — управлял мотоциклом.

В Приморском крае шестнадцатилетний подросток, управляя спортивным мотоциклом, превысил допустимую скорость и не справился с управлением. В результате мотоцикл опрокинулся на проезжей части дороги. Юный мотоциклист погиб. Ни мотошлема, ни водительского удостоверения у него не было. По предварительной причине, ДТП произошло из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения.

В Московской области водитель грузовика столкнулся со сломавшимся минивэном. В результате происшествия погибли два пассажира, находившиеся в салоне легкового автомобиля, в том числе девятилетний мальчик (был в детском кресле на заднем ряду, пристегнут ремнем безопасности). Водитель минивэна получила травмы и была госпитализирована. Причиной этого ДТП, по предварительным данным, также стало несоответствие скорости конкретным условиям движения, допущенное водителем грузовика.

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В Калмыкии водитель легкового автомобиля уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. После удара оба транспортных средства съехали с дороги и загорелись. В результате ДТП в «легковушке» погибли водитель и все четыре пассажира легкового автомобиля, в том числе пятилетняя девочка (находилась в детском кресле на заднем ряду).

В преддверии выходных дней Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения правил перевозки детей и обязательном полноценном отдыхе в поездках.

«Не переоценивайте свои силы и здоровье, не садитесь за руль в утомленном или болезненном состоянии. Не оставляйте детям и подросткам ключи и документы от мото- и автотранспорта. Доступность для них транспортных средств часто приводит к травмам и гибели юных участников дорожного движения. Родителям, которые предоставляют своим детям, не имеющим водительского удостоверения, возможность управления транспортным средством, грозит административная ответственность, — отметил в беседе с «Известиями» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Ранее, 19 июля, стало известно, что в Ленинградской области произошло лобовое столкновение бензовоза и двух грузовых автомобилей. В результате ДТП пострадал один человек.

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