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Гибкое правосудие: санкции за оставление места ДТП могут смягчить

В Госдуму внесены поправки в «автомобильную» главу КоАП
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Государственная дума рассмотрит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые вводят альтернативное, менее строгое, наказание для водителей, оставивших место ДТП. Это позволит судам, рассматривающим такие дела, более гибко подходить к выбору санкций с учетом всех обстоятельств нарушения, считают авторы законопроекта. Юристы и эксперты поддерживают инициативу депутатов. Подробности — в материале «Известий».

Уехал, но не скрылся

На рассмотрение Государственной думы внесены поправки в КоАП РФ, которые предусматривают возможность применения более мягких санкций к водителям, покинувшим место ДТП. Соответствующий законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Согласно документу, изменения вносятся в ч. 2 ст. 12.27 («Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся»). Помимо предусмотренного действующим законодательством лишения прав на 1–1,5 года, за данный проступок предлагается ввести штраф в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, отменится нижняя планка срока, на который нарушитель может быть лишен водительского удостоверения.

Штраф
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Авторы документа признают, что в ряде случаев место аварии нередко покидают водители, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также автомобилисты, которые имеют «прямой умысел в избежании ответственности за ДТП». Вместе с тем случается, что автомобилисты покидают место происшествия, не заметив, что задели другую машину.

Однако такой водитель, и тот, кто умышленно покинул место ДТП с целью избежания ответственности, будут нести равное наказание, что не отвечает принципу справедливости, говорится в пояснительной записке к документу.

Также авторы поправок отмечают, что этой особенностью законодательства часто пользуются мошенники-автоподставщики. Они провоцируют или инсценируют ДТП, а затем вымогают у автомобилиста деньги, убеждая, что при оформлении происшествия сотрудниками полиции ему будет грозить лишение прав за оставление места аварии.

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Развязать руки судам

Появление в законодательстве альтернативной санкции позволит судам более гибко подходить к рассмотрению дел, связанных с оставлением водителем места ДТП, и при вынесении решения учитывать все обстоятельства нарушения, заявил «Известиям» автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что одно дело, когда водитель умышленно покидает место ДТП, рассчитывая избежать ответственности, и совершенно другое — когда автомобилист уезжает с места аварии, потому что не заметил и не почувствовал столкновения. Или, как вариант, при незначительной аварии с небольшими повреждениями автомобиля покинул место происшествия, но оставил все свои данные.

Машина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Очевидно, что первом случае, особенно если в ДТП есть пострадавшие, наказание должно быть максимально жестким. Но при этом в ситуациях, когда речь идет о паре небольших царапин на машине, санкция должна быть более мягкой. Сейчас и в том, и в другом случае суды по закону могут только лишить автомобилиста водительского удостоверения либо назначить ему административный арест, — отметил депутат в беседе с «Известиями».

Правоприменительная практика показывает, что нередко сами водители, которые без умысла покинули место ДТП, просят суд назначить им арест, но не лишать прав: нередко именно наличие водительского удостоверения является для человека основным источником дохода, добавил Ярослав Нилов. По его словам, именно перспектива остаться без прав вынуждает жертв автоподставщиков, которые инсценируют ДТП, не вызывать на место происшествия сотрудников полиции и отдавать деньги аферистам.

Парламентарий также подчеркнул, что на скоростных магистралях остановка на месте ДТП чревата серьезными последствиями: автомобилистам настоятельно рекомендуется убрать поврежденные машины в безопасное место.

Решение назрело

Возможность использования альтернативного наказания в виде штрафа за оставление места ДТП — адекватная и правильная инициатива, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Введение более мягкого наказания «развяжет руки» судам, подтверждает он. Это позволит правосудию не лишать прав как водителей, которые несознательно покинули место ДТП, так и тех, кто, хотя и уехал, не скрывается от ответственности и готов возместить причиненный ущерб.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— По действующему законодательству, покинуть место происшествия можно в двух случаях: либо когда необходимо доставить пострадавших в аварии в больницу, либо по прямому указанию сотрудников полиции, если оно поступит при обращении в службу «112». Во всех остальных случаях, за исключением оформления мелкого ДТП по Европротоколу, вне зависимости от обстоятельств водителю грозит лишение прав на 1–1,5 года, — пояснил «Известиям» юрист.

Зачастую автомобилисты, случайно поцарапав на парковке или во дворе чужую машину, оставляют хозяину поврежденного автомобиля под «дворниками» записку со своими данными. Это однозначно указывает на готовность виновника компенсировать ущерб, но, если на место ДТП будут вызваны автоинспекторы, виновнику грозит лишение прав, подчеркивает адвокат.

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— На суровости и безальтернативности наказания по ст. 12.27 КоАП построены все действия мошенников, инсценирующих аварии. Они убеждают «потерпевшего», что, отъехав 100–200 м от места столкновения, он считается скрывшимся с ДТП и при оформлении аварии полицией останется без прав. Опасаясь на длительное время лишиться водительского удостоверения, жертвы аферистов соглашаются и предпочитают заплатить им на месте, — отметил Сергей Радько.

Аналогичной точки зрения придерживается и член общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто. Он также поддерживает предложенные депутатами поправки.

— Введение альтернативной санкции в виде штрафа за оставление места ДТП назрело уже давно. Это позволит дифференцированно подойти к наказанию водителей, уехавших с места происшествия в зависимости от всех обстоятельств. Кроме того, это поможет сократить число жертв автоподставщиков, — считает он.

ДПС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр полагает, что законодателям следует пойти дальше и вообще исключить административную ответственность в случае, если покинувший место ДТП водитель связался с владельцем поврежденной машины или оставил ему свои данные.

— Зачем наказывать даже штрафом человека, который по факту ни от кого не скрывается, предоставляет свои данные, признает вину и готов оплатить ремонт? Считаю, что в таких ситуациях ответственность за оставление места ДТП следует вообще исключить, — заявил он «Известиям».

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