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В Ленобласти на автодороге «Кола» столкнулись бензовоз и два грузовика

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Фото: t.me/acclenobl
dzen
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В Ленинградской области на 152-м км автодороги Р-21 «Кола» произошло лобовое столкновение бензовоза и двух грузовых автомобилей. Об этом 19 июля сообщили в региональной аварийно-спасательной службе.

ДТП произошло ранее в этот день. В результате аварии пострадал один человек.

«Водитель одного из грузовых автомобилей был госпитализирован до приезда дежурной смены поисково-спасательного отряда города Новая Ладога», — уточняется в Telegram-канале региональной службы.

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Ранее в этот день в прокуратуре Якутии сообщили об опрокидывании автомобиля на трассе в Мирнинском районе, в результате чего один человек погиб и еще четверо пострадали. Водитель, управляя автомобилем «УАЗ», при повреждении заднего колеса не справился с управлением.

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