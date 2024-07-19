Один человек погиб и четверо пострадали при опрокидывании машины в Якутии
Один человек погиб, еще четверо пострадали при опрокидывании автомобиля на трассе в Мирнинском районе Якутии. Об этом 19 июля сообщили в региональной прокуратуре.
«В Мирнинском районе на 1121-м км ФАД «Вилюй» водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем «УАЗ», при повреждении заднего колеса не справился с управлением и совершил опрокидывание», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В результате происшествия один пассажир 1971 года рождения скончался на месте, еще четыре человека — водитель и три пассажира — были госпитализированы.
Ранее в этот же день в Москве на внешней стороне 54-го км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и грузовика. Информация о пострадавших и причины произошедшего устанавливаются.