ДТП с участием автомобилей и грузовика произошло на МКАД
В Москве на внешней стороне 54-го км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и грузовика. Об этом 19 июля сообщили в столичном департаменте транспорта.
«На внешней стороне 54 км МКАД (в районе съезда №54А) столкнулись несколько автомобилей и грузовик. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что в настоящий момент информация о пострадавших и причины произошедшего устанавливаются. Автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда из-за затрудненного движения в результате ДТП.
Ранее, 18 июля, сообщалось, что в Калмыкии в ДТП с грузовиком погибли пять человек. Авария произошла на 69-м км автодороги Комсомольский – Артезиан. Из-за столкновения Mercedes и грузовик «КамАЗ» загорелись. Погибли водитель, а также четыре пассажира легковушки. По предварительным данным, один из пассажиров — несовершеннолетний.