Верной дорогой: в России сократилось число автоаварий

За первые шесть месяцев показатели аварийности на дорогах после роста в прошлом году вновь пошли вниз. По ряду направлений зафиксировано существенное снижение числа ДТП, однако по некоторым видам происшествий по-прежнему отмечается увеличение. В динамике показателей аварийности на российских дорогах разбирались «Известия».

Плюс на минус

С января по июнь включительно в России произошло более 56 368 ДТП, что на 0,9% меньше показателей за первые шесть месяцев прошлого года. Это официальные данные статистики Госавтоинспекции МВД РФ. Жертвами ДТП за первое полугодие стали 5967 человек (+0,4%), травмы в автоавариях получили 70 469 человека (–2%).

В прошлом году, несмотря на многолетнее снижение показателей аварийности, был зафиксирован рост числа ДТП. Теперь вновь наметилась тенденция к сокращению числа автоаварий. Причем по некоторым видам происшествий с начала года отмечается резкое снижение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В частности, в январе-июне на российских дорогах произошло 3667 автоаварий с участием нетрезвых водителей. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сокращение числа пьяных ДТП стало следствием масштабной работы, которая постоянно ведется в этом направлении, отмечают в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.

— Свои результаты дали практика проведения сплошных проверок и масштабная профилактическая работа с водителями о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. В обществе сформирована нетерпимость к пьянству за рулем: всё чаще граждане, увидев, что за рулем автомобиля находится нетрезвый водитель, сообщают об этом в Госавтоинспекцию или полицию, — рассказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Он подчеркнул, что ни одно такое обращение не остается без внимания, ориентировка на транспортное средство, которым, возможно, управляет нетрезвый водитель, передается всем патрулям ДПС. И очень часто подозрения неравнодушных граждан подтверждаются.

Также отмечается сокращение количества происшествий, связанных с выездом на встречную полосу. С начала года в России произошло 4717 таких ДТП, что на 2% меньше, чем годом ранее. Снижению числа происшествий, связанных с выездом на встречную полосу, способствовала совместная работа Госавтоинспекции и дорожников, в том числе по улучшению дорожной инфраструктуры, отмечают в ГУОБДД МВД России.

— Отбойники, разделяющие потоки транспорта, новая разметка и знаки, работы по улучшению видимости на сложных участках трасс — всё это способствует тенденции к сокращению числа ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, которые очень часто приводят к самым тяжелым последствиям, — рассказал Антон Белан.

Есть над чем работать

Впрочем, несмотря на некоторое снижение общих показателей аварийности, по некоторым видам происшествий по-прежнему отмечается тенденция к росту. Так, если за шесть месяцев прошлого года на железнодорожных переездах произошло 60 ДТП, то теперь с начала года на них зафиксирована уже 71 авария, в которых 38 человек погибли, а 70 получили травмы.

Например, в Ленинградской области водитель решил не ждать, пока на светофоре погаснет запрещающий сигнал, и выехал на переезд перед приближающимся поездом. В результате столкновения погибли четыре человека, находившиеся в машине: сам виновник происшествия и три его пассажира, в том числе двое детей 2012 года рождения.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Ситуация с детской безопасностью на дорогах остается сложной. Количество происшествий с участием несовершеннолетних за первое полугодие выросло на 6,6% (7964 ДТП с участим детей до 16 лет). Во многом вина за увеличение количества таких аварий лежит на взрослых, которые не объясняют детям правила безопасности поведения на дороге, не следят должным образом за их досугом, особенно в периоды каникул, оставляют на видном месте ключи и документы от автомобилей и мототехники, не выполняют предписанные ПДД правила перевозки детей в машине, отмечают в Госавтоинспекции .

— Вопросы обеспечения детской безопасности являются первостепенной задачей Госавтоинспекции. Поэтому профилактика ДТП с участием несовершеннолетних ведется не только с самими детьми и педагогами, но и с их родителями, которые подают пример ребенку. Именно от их законопослушного поведения на дороге и неукоснительного соблюдения ПДД во многом зависит безопасность ребенка, — заявил «Известиям» Антон Белан.

По статистике, примерно 70% ДТП с участием детей происходит по вине их родителей или близких, считает член общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто.

— Это и пренебрежение требованиями ПДД об обязательном использовании детского кресла при перевозке ребенка в машине, и лихачество с ребенком в салоне, и дурной пример, который взрослые подают детям, перебегая с ними дорогу где попало или переходя улицу на красный свет, — отметил он.

Продолжить тенденцию

Во многом прошлогодний рост числа ДТП был связан с резко изменившимися логистическими маршрутами и направлениями потоков грузового и пассажирского транспорта, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. В ряде регионов дорожная инфраструктура оказалась просто не готова к резкому увеличению транспорта, отметил он.

— Сама по себе пробка на трассе не может стать причиной ДТП, но она является своеобразным спусковым крючком. Один водитель, простояв несколько часов в заторе, решает нагнать потерянное время, начинает превышать скорость, совершать необдуманные маневры, пренебрегает отдыхом. В результате происходит авария. Другой автомобилист, чтобы не попасть в пробку, решает ехать ночью и в итоге не замечает препятствие. Результат тот же — еще одно ДТП, — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Снижение показателей аварийности само по себе не очень большое, признает Максим Кадаков. Однако то, что удалось переломить прошлогоднюю тенденцию к росту, дает надежду, что снижение числа ДТП продолжится, полагает он.