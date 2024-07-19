 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала недружественным шагом отказ Чехии признавать паспорта РФ
Мир
В США назвали ковид Байдена прикрытием для снятия с президентской гонки
Политика
Путин назначил главой экспертного управления президента РФ Агафонова
Мир
Ким Чен Ын принял военную делегацию РФ во главе с замминистра обороны
Мир
СМИ заявили об уверенности демократов в выходе Байдена из президентской гонки
Мир
Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ирана мирные инициативы Путина по Украине
Общество
Экс-министра обороны ДНР Стрелкова этапировали в ИК-5 в Кировской области
Мир
СМИ назвали вице-президента США Харрис фаворитом на замену Байдену
Мир
Спикером нацсобрания Франции переизбрана Яэль Брон-Пиве
Мир
Фон дер Ляйен намерена сформировать гендерно сбалансированную ЕК
Общество
В Госдуме предложили обязать ФНС передавать в ФСБ данные о гражданах
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
Общество
Роспотребнадзор запретил купание в зоне отдыха «Озеро Белое» на востоке Москвы
Мир
Эксперт назвал политику фон дер Ляйен коррумпированной и вредной для Европы
Мир
СМИ узнали о новом пакете помощи Франции ВСУ с гаубицами Caesar
Мир
Лидер французской партии назвал позором переизбрание фон дер Ляйен
Мир
Ветеран Второй мировой войны упрекнул Байдена и Харрис за их управление страной
Мир
Депутата от Румынии вывели с заседания ЕП в наморднике
/

Верной дорогой: в России сократилось число автоаварий

За полугодие количество пьяных ДТП снизилось на 19%
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За первые шесть месяцев показатели аварийности на дорогах после роста в прошлом году вновь пошли вниз. По ряду направлений зафиксировано существенное снижение числа ДТП, однако по некоторым видам происшествий по-прежнему отмечается увеличение. В динамике показателей аварийности на российских дорогах разбирались «Известия».

Плюс на минус

С января по июнь включительно в России произошло более 56 368 ДТП, что на 0,9% меньше показателей за первые шесть месяцев прошлого года. Это официальные данные статистики Госавтоинспекции МВД РФ. Жертвами ДТП за первое полугодие стали 5967 человек (+0,4%), травмы в автоавариях получили 70 469 человека (–2%).

В прошлом году, несмотря на многолетнее снижение показателей аварийности, был зафиксирован рост числа ДТП. Теперь вновь наметилась тенденция к сокращению числа автоаварий. Причем по некоторым видам происшествий с начала года отмечается резкое снижение.

ДПС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В частности, в январе-июне на российских дорогах произошло 3667 автоаварий с участием нетрезвых водителей. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сокращение числа пьяных ДТП стало следствием масштабной работы, которая постоянно ведется в этом направлении, отмечают в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.

— Свои результаты дали практика проведения сплошных проверок и масштабная профилактическая работа с водителями о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. В обществе сформирована нетерпимость к пьянству за рулем: всё чаще граждане, увидев, что за рулем автомобиля находится нетрезвый водитель, сообщают об этом в Госавтоинспекцию или полицию, — рассказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Путь дороже: на южных автотрассах смертность подскочила до 18%
Самыми опасными дорогами для отпускников стали М4 «Дон» и Р22-«Каспий»

Он подчеркнул, что ни одно такое обращение не остается без внимания, ориентировка на транспортное средство, которым, возможно, управляет нетрезвый водитель, передается всем патрулям ДПС. И очень часто подозрения неравнодушных граждан подтверждаются.

Также отмечается сокращение количества происшествий, связанных с выездом на встречную полосу. С начала года в России произошло 4717 таких ДТП, что на 2% меньше, чем годом ранее. Снижению числа происшествий, связанных с выездом на встречную полосу, способствовала совместная работа Госавтоинспекции и дорожников, в том числе по улучшению дорожной инфраструктуры, отмечают в ГУОБДД МВД России.

— Отбойники, разделяющие потоки транспорта, новая разметка и знаки, работы по улучшению видимости на сложных участках трасс — всё это способствует тенденции к сокращению числа ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, которые очень часто приводят к самым тяжелым последствиям, — рассказал Антон Белан.

Есть над чем работать

Впрочем, несмотря на некоторое снижение общих показателей аварийности, по некоторым видам происшествий по-прежнему отмечается тенденция к росту. Так, если за шесть месяцев прошлого года на железнодорожных переездах произошло 60 ДТП, то теперь с начала года на них зафиксирована уже 71 авария, в которых 38 человек погибли, а 70 получили травмы.

Например, в Ленинградской области водитель решил не ждать, пока на светофоре погаснет запрещающий сигнал, и выехал на переезд перед приближающимся поездом. В результате столкновения погибли четыре человека, находившиеся в машине: сам виновник происшествия и три его пассажира, в том числе двое детей 2012 года рождения.

ДТП
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Ситуация с детской безопасностью на дорогах остается сложной. Количество происшествий с участием несовершеннолетних за первое полугодие выросло на 6,6% (7964 ДТП с участим детей до 16 лет). Во многом вина за увеличение количества таких аварий лежит на взрослых, которые не объясняют детям правила безопасности поведения на дороге, не следят должным образом за их досугом, особенно в периоды каникул, оставляют на видном месте ключи и документы от автомобилей и мототехники, не выполняют предписанные ПДД правила перевозки детей в машине, отмечают в Госавтоинспекции.

— Вопросы обеспечения детской безопасности являются первостепенной задачей Госавтоинспекции. Поэтому профилактика ДТП с участием несовершеннолетних ведется не только с самими детьми и педагогами, но и с их родителями, которые подают пример ребенку. Именно от их законопослушного поведения на дороге и неукоснительного соблюдения ПДД во многом зависит безопасность ребенка, — заявил «Известиям» Антон Белан.

По статистике, примерно 70% ДТП с участием детей происходит по вине их родителей или близких, считает член общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто.

— Это и пренебрежение требованиями ПДД об обязательном использовании детского кресла при перевозке ребенка в машине, и лихачество с ребенком в салоне, и дурной пример, который взрослые подают детям, перебегая с ними дорогу где попало или переходя улицу на красный свет, — отметил он.

Гибкое правосудие: санкции за оставление места ДТП могут смягчить
В Госдуму внесены поправки в «автомобильную» главу КоАП

Продолжить тенденцию

Во многом прошлогодний рост числа ДТП был связан с резко изменившимися логистическими маршрутами и направлениями потоков грузового и пассажирского транспорта, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. В ряде регионов дорожная инфраструктура оказалась просто не готова к резкому увеличению транспорта, отметил он.

— Сама по себе пробка на трассе не может стать причиной ДТП, но она является своеобразным спусковым крючком. Один водитель, простояв несколько часов в заторе, решает нагнать потерянное время, начинает превышать скорость, совершать необдуманные маневры, пренебрегает отдыхом. В результате происходит авария. Другой автомобилист, чтобы не попасть в пробку, решает ехать ночью и в итоге не замечает препятствие. Результат тот же — еще одно ДТП, — отметил он.

ДПС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Снижение показателей аварийности само по себе не очень большое, признает Максим Кадаков. Однако то, что удалось переломить прошлогоднюю тенденцию к росту, дает надежду, что снижение числа ДТП продолжится, полагает он.

— Сейчас один из самых сложных периодов года с точки зрения аварийности. Летом значительно увеличивается число поездок: многие едут на машине в отпуск или в автопутешествие всей семьей. Предельная концентрация и внимание за рулем, неукоснительное соблюдение ПДД и правил перевозки детей в машине, отказ от необдуманных и опасных маневров, а также обязательный отдых в пути помогут добиться того, чтобы наметившаяся в первом полугодии тенденция к снижению показателей аварийности продолжилась и во второй половине года, — заявил «Известиям» Антон Белан.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир