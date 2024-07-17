В Лениградской области «Ласточка» столкнулась с автомобилем

На регулируемом железнодорожном переезде в Ленинградской области поезд «Ласточка» столкнулся с автомобилем. Об этом 17 июля сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

«Произошло столкновение поезда «Ласточка» с автомобилем. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram.

На представленных фото видно, что в результате ДТП легковушку сильно смяло и зажало между перроном и поездом. В настоящее время движение поездов остановлено, прокуратура проведет проверку.

Информацию о пострадавших пресс-служба не приводит. Однако 78.ru предварительно сообщает, что в результате аварии погибли четверо — двое взрослых и двое детей. По данным журналистов, водитель легковой машины въехал на переезд на запрещающий сигнал светофора.

Ранее, 27 июня, в Словакии пассажирский поезд столкнулся с автобусом, погибли пять человек, еще около 10 пострадали.