Путь дороже: на южных автотрассах смертность подскочила до 18%

С началом сезона отпусков смертность на магистралях М4 «Дон» и Р22-«Каспий» выросла на 17,8% и 14,3% соответственно. Именно по этим дорогам идет основной автомобильный поток отдыхающих . Трассы перегружены из-за ограничений в работе ряда аэропортов и переориентации грузовых перевозок с западных направлений на южные и юго-восточные. Каким образом можно обезопасить южные российские дороги — в материале «Известий» .

Опасные обгоны

Начиная с майских праздников на трассах южного направления наблюдается рост смертности в ДТП, свидетельствует статистика ГИБДД за май 2024 года.

На самой популярной дороге М-4 «Дон» количество погибших увеличилось на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и составило 66 человек . На Р-22 «Каспий» этот показатель вырос на 14,3%, до 48 человек . Участок трассы Р-22 «Элиста», связывающий Р-22 с Минеральными Водами, тоже находится в красной зоне. Там зафиксирован рост смертности на 166,7% по сравнению с маем 2023-го .

Ситуация с аварийностью на трассах южного направления выделяется из общей статистики по России. Так, по данным МВД, на самой загруженной в стране дороге М7 «Волга», которая идет на восток, смертность в мае снизилась на 18,5% .

Как сообщили «Известиям» в Росавтодоре, по итогам пяти месяцев 2024-го на федеральных трассах общее количество ДТП снизилось на 4,2%, погибших — на 2,3 %, а пострадавших — на 5,25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года .

Легковые автомобили после ДТП на федеральной трассе Р-22 «Каспий» Фото: ТАСС/УМВД России

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников на пресс-конференции в «Известиях» в июле объяснил рост смертности на некоторых дорогах перераспределением грузового трафика . По его словам, крупные грузовые перевозчики переориентировались с западных на южные и юго-восточные направления, которые оказались не столь подготовленными для крупнотоннажных грузовиков. Кроме того, с началом спецоперации были введены ограничения в работе ряда аэропортов на юге и юго-западе страны, в том числе в Крыму, что мотивирует отдыхающих пользоваться автомобильным транспортом .

Часто дороги имеют по две полосы, что при высокой загрузке существенно усложняет движение легковых машин. Водители идут в рискованные обгоны и попадают в аварии. Основными причинами аварий на трассах Михаил Черников называл выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, несоблюдение правил обгона, неправильный выбор дистанции .

Как рассказали «Известиям» в системе «Платон», трасса М-4 «Дон» занимает пятое место по загруженности в стране и уступает только М-7, М-5, а также бетонкам А-107 и А-108. По итогам 2023 года доля крупнотоннажных грузовиков на ней достигла 3,3%. Трасса Р-22 «Каспий» — на 10-м месте , доля грузовиков на ней — 2,1%.

«Известия» направили запросы в Госавтоинспекцию, Министерство транспорта, Ространснадзор, «Автодор».

Реконструкция как спасение

— В летний сезон, когда по М4 движется огромный поток автомобилей, как грузовых, так и легковых, альтернативы трассе «Дон» фактически нет , — рассказал автоэксперт, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. — Другой маршрут проходит через многочисленные населенные пункты с нелогичными ограничениями скорости, например 30 км/ч, в то время как на платном участке скорость ограничена 110 км/ч.

Трасса М4 «Дон» на всем своем протяжении имеет как минимум четыре полосы, но на некоторых участках уже настолько интенсивное движение, что этого недостаточно . Назрела необходимость локального расширения дороги до шести полос, а в местах перед крупными населенными пунктами и до восьми, считает эксперт.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Дорога Р-22 «Каспий» намного сложнее, сам неоднократно по ней ездил, — продолжил Петр Шкуматов. — Эта трасса ведет в сторону Волгограда и дальше до Астрахани. Движение там настолько интенсивное, что любой обгон связан с высоким риском лобового столкновения .

Основная причина роста аварийности на обоих дорогах заключается в несоответствии пропускной способности трасс их нынешней конфигурации и реальной интенсивности движения . Поэтому, безусловно, необходимо инвестировать в реконструкцию этих трасс, расширять их, устанавливать барьерные ограждения, устанавливать искусственное освещение. Только тогда аварийность начнет снижаться , считает эксперт.

Как рассказали «Известиям» в Росавтодоре, в феврале 2024 года состоялось совместное заседание коллегии Министерства внутренних дел РФ и центрального аппарата Росавтодора. Была поставлена задача к 2030 году снизить смертность в ДТП в полтора раза по сравнению с 2023-м, а к 2036 году — в два раза. Эта задача закреплена указом президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Росавтодор планирует в 2024-м завершить строительство и реконструкцию 385,3 км федеральных трасс, а также отремонтировать 3761 км дорог .

Особое внимание уделяется модернизации тех автомобильных трасс, по которым проходят наиболее популярные туристические маршруты. В частности, в этом году в Краснодарском крае завершается реконструкция участка с 52-го по 100-й км трассы А-290 Новороссийск – Керчь , сообщила пресс-служба Росавтодора.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Сократить загруженность южных автотрасс можно с помощью общественного транспорта, в том числе программы мультимодальных пассажирских перевозок . Как сообщили «Известиям» в АНО «Единая транспортная дирекция» Минтранса РФ, уже возобновлены перевозки на основные горнолыжные курорты Северного Кавказа (Приэльбрусье, Домбай, Архыз) и Кузбасса (Шерегеш), которые также интересны в летний сезон своими экологическими маршрутами. Перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожной станции Невинномысская, а также на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральных Вод с 30 июня по 30 сентября. Также с 30 апреля по 30 сентября единый билет доступен на курорты Абхазии.

— Единый билет — это услуга, позволяющая оформить проезд на весь маршрут с использованием разных видов транспорта. Например, поезд+автобус или самолет+автобус . Такой вариант может стать альтернативой поездке на личном автомобиле, — рассказали в пресс-службе АНО «Единая транспортная дирекция».

Однако для маршрутов в Крым такая услуга недоступна, а именно туда едет значительная часть отдыхающих на своих автомобилях, добавили в организации.