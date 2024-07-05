Путь дороже: на южных автотрассах смертность подскочила до 18%
С началом сезона отпусков смертность на магистралях М4 «Дон» и Р22-«Каспий» выросла на 17,8% и 14,3% соответственно. Именно по этим дорогам идет основной автомобильный поток отдыхающих. Трассы перегружены из-за ограничений в работе ряда аэропортов и переориентации грузовых перевозок с западных направлений на южные и юго-восточные. Каким образом можно обезопасить южные российские дороги — в материале «Известий».
Опасные обгоны
Начиная с майских праздников на трассах южного направления наблюдается рост смертности в ДТП, свидетельствует статистика ГИБДД за май 2024 года.
На самой популярной дороге М-4 «Дон» количество погибших увеличилось на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и составило 66 человек. На Р-22 «Каспий» этот показатель вырос на 14,3%, до 48 человек. Участок трассы Р-22 «Элиста», связывающий Р-22 с Минеральными Водами, тоже находится в красной зоне. Там зафиксирован рост смертности на 166,7% по сравнению с маем 2023-го.
Ситуация с аварийностью на трассах южного направления выделяется из общей статистики по России. Так, по данным МВД, на самой загруженной в стране дороге М7 «Волга», которая идет на восток, смертность в мае снизилась на 18,5%.
Как сообщили «Известиям» в Росавтодоре, по итогам пяти месяцев 2024-го на федеральных трассах общее количество ДТП снизилось на 4,2%, погибших — на 2,3 %, а пострадавших — на 5,25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Легковые автомобили после ДТП на федеральной трассе Р-22 «Каспий»
Глава Госавтоинспекции Михаил Черников на пресс-конференции в «Известиях» в июле объяснил рост смертности на некоторых дорогах перераспределением грузового трафика. По его словам, крупные грузовые перевозчики переориентировались с западных на южные и юго-восточные направления, которые оказались не столь подготовленными для крупнотоннажных грузовиков. Кроме того, с началом спецоперации были введены ограничения в работе ряда аэропортов на юге и юго-западе страны, в том числе в Крыму, что мотивирует отдыхающих пользоваться автомобильным транспортом.
Часто дороги имеют по две полосы, что при высокой загрузке существенно усложняет движение легковых машин. Водители идут в рискованные обгоны и попадают в аварии. Основными причинами аварий на трассах Михаил Черников называл выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, несоблюдение правил обгона, неправильный выбор дистанции.
Как рассказали «Известиям» в системе «Платон», трасса М-4 «Дон» занимает пятое место по загруженности в стране и уступает только М-7, М-5, а также бетонкам А-107 и А-108. По итогам 2023 года доля крупнотоннажных грузовиков на ней достигла 3,3%. Трасса Р-22 «Каспий» — на 10-м месте, доля грузовиков на ней — 2,1%.
«Известия» направили запросы в Госавтоинспекцию, Министерство транспорта, Ространснадзор, «Автодор».
Реконструкция как спасение
— В летний сезон, когда по М4 движется огромный поток автомобилей, как грузовых, так и легковых, альтернативы трассе «Дон» фактически нет, — рассказал автоэксперт, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. — Другой маршрут проходит через многочисленные населенные пункты с нелогичными ограничениями скорости, например 30 км/ч, в то время как на платном участке скорость ограничена 110 км/ч.
Трасса М4 «Дон» на всем своем протяжении имеет как минимум четыре полосы, но на некоторых участках уже настолько интенсивное движение, что этого недостаточно. Назрела необходимость локального расширения дороги до шести полос, а в местах перед крупными населенными пунктами и до восьми, считает эксперт.
— Дорога Р-22 «Каспий» намного сложнее, сам неоднократно по ней ездил, — продолжил Петр Шкуматов. — Эта трасса ведет в сторону Волгограда и дальше до Астрахани. Движение там настолько интенсивное, что любой обгон связан с высоким риском лобового столкновения.
Основная причина роста аварийности на обоих дорогах заключается в несоответствии пропускной способности трасс их нынешней конфигурации и реальной интенсивности движения. Поэтому, безусловно, необходимо инвестировать в реконструкцию этих трасс, расширять их, устанавливать барьерные ограждения, устанавливать искусственное освещение. Только тогда аварийность начнет снижаться, считает эксперт.
Как рассказали «Известиям» в Росавтодоре, в феврале 2024 года состоялось совместное заседание коллегии Министерства внутренних дел РФ и центрального аппарата Росавтодора. Была поставлена задача к 2030 году снизить смертность в ДТП в полтора раза по сравнению с 2023-м, а к 2036 году — в два раза. Эта задача закреплена указом президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Росавтодор планирует в 2024-м завершить строительство и реконструкцию 385,3 км федеральных трасс, а также отремонтировать 3761 км дорог.
Особое внимание уделяется модернизации тех автомобильных трасс, по которым проходят наиболее популярные туристические маршруты. В частности, в этом году в Краснодарском крае завершается реконструкция участка с 52-го по 100-й км трассы А-290 Новороссийск – Керчь, сообщила пресс-служба Росавтодора.
Сократить загруженность южных автотрасс можно с помощью общественного транспорта, в том числе программы мультимодальных пассажирских перевозок. Как сообщили «Известиям» в АНО «Единая транспортная дирекция» Минтранса РФ, уже возобновлены перевозки на основные горнолыжные курорты Северного Кавказа (Приэльбрусье, Домбай, Архыз) и Кузбасса (Шерегеш), которые также интересны в летний сезон своими экологическими маршрутами. Перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожной станции Невинномысская, а также на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральных Вод с 30 июня по 30 сентября. Также с 30 апреля по 30 сентября единый билет доступен на курорты Абхазии.
— Единый билет — это услуга, позволяющая оформить проезд на весь маршрут с использованием разных видов транспорта. Например, поезд+автобус или самолет+автобус. Такой вариант может стать альтернативой поездке на личном автомобиле, — рассказали в пресс-службе АНО «Единая транспортная дирекция».
Однако для маршрутов в Крым такая услуга недоступна, а именно туда едет значительная часть отдыхающих на своих автомобилях, добавили в организации.