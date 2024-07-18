В Калмыкии в ДТП с грузовиком погибли пять человек
Пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Калмыкии. Об этом сообщает в четверг, 18 июля, Telegram-канал МВД по региону.
ДТП произошло на 69-м км автодороги Комсомольский – Артезиан. Из-за столкновения Mercedes и грузовик «КамАЗ» загорелись. Погибли водитель, а также четыре пассажира легковушки. По предварительным данным, один из пассажиров — несовершеннолетний.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.
Движение машин на месте аварии не затруднено.
Ранее, 15 июля, женщина и ребенок погибли в результате аварии с грузовиком в Самарской области, еще шесть человек пострадали. По факту дорожно-транспортного происшествия под контролем районной прокуратуры организована процессуальная проверка.