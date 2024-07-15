Женщина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Самарской области

Женщина и ребенок погибли в результате ДТП в Самарской области, еще шесть человек пострадали. Об этом 15 июля сообщила прокуратура области.

Пресс-служба ведомства сообщила, что на 876-м км автодороги М5 в районе села Заборовка Сызранского района водитель легкового автомобиля Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения, где произошло его столкновение с грузовиком Volvo, а затем с Lada Kalina.

«Вследствие ДТП погибли два пассажира Toyota Corolla: женщина и ребенок. Травмы получили еще шесть человек», — заявили представители прокуратуры Самарской области в своем Telegram-канале.

Сообщается, что по факту дорожно-транспортного происшествия под контролем районной прокуратуры организована процессуальная проверка.

Ранее, 14 июля, в результате ДТП в Крыму погиб ребенок, а также пострадали пять взрослых. Автомобиль опрокинулся на трассе. В машине вместе с водителем находились 10 человек, в том числе пять несовершеннолетних.