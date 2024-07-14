Ребенок погиб и пять взрослых пострадали в ДТП в Крыму
Автомобиль опрокинулся на трассе в Крыму, в ДТП пять человек пострадали, погиб один ребенок. Об этом 14 июля в своем Telegram-канале сообщила республиканская Госавтоинспекция.
Авария произошла на автодороге Керчь — Чистополье — Новоотрадное. По предварительной информации, водитель 1984 года рождения управлял Opel Vivaro и допустил съезд с дороги.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир 2015 года рождения смертельно травмирован. Водитель и четверо пассажиров, в том числе один ребенок, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение», — добавили в полиции.
Как говорится в Telegram-канале прокуратуры Крыма, в иномарке вместе с водителем находились 10 человек, в том числе пять несовершеннолетних. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее, 7 апреля, ДТП произошло в селе Мирное в Республике Крым. Автомобиль Mercedes перевернулся и протаранил забор жилого дома.