В Крыму Mercedes перевернулся и протаранил забор жилого дома

Серьезное ДТП произошло в селе Мирное в Республике Крым ночью 7 апреля. Автомобиль Mercedes перевернулся и протаранил забор жилого дома. «Известия» показали видеофрагмент с места происшествия.

Очевидец аварии рассказал «Известиям»: иномарка от удара деформировалась, пришлось вызывать сотрудников МЧС России, которые помогли водителю выбраться из салона. Водитель выжил, но неизвестно, насколько он был травмирован в результате ДТП.

Есть предположение, что водитель мог находиться в состоянии опьянения.

Ранее, 2 апреля, в Челябинской области водитель легковушки сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе и скрылся с места преступления. Через час он был задержан полицией. Выяснилось, что водитель находился за рулем в состоянии опьянения. Кроме того, он ранее был лишен водительских прав.