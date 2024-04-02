Водитель легковушки насмерть сбил человека в Южноуральске и скрылся

В городе Южноуральске (Челябинская область) пьяный водитель легковушки насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе, после чего скрылся с места ДТП. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале 2 апреля.

Наезд произошел вечером 1 апреля на улице Спортивная в районе дома № 15. По данным ГИБДД, 48-летний водитель «Лады Приора» сбил 29-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Автомобилист с места происшествия скрылся. Пострадавший пешеход скончался в больнице от полученных травм.

Как сообщили ИА «Ура.ру» в пресс-службе ГУ МВД по региону, водителя удалось задержать в течение часа. Выяснилось, что машиной он управлял в состоянии опьянения, а ранее за аналогичное нарушение был привлечен к уголовной ответственности и лишен водительских прав.

Автомобилист был водворен в изолятор временного содержания, машина помещена на спецстоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце января в Лебедяни Липецкой области пьяный водитель иномарки наехал на остановку с ожидающими транспорт людьми. Один человек погиб, еще двое пострадали.