В Липецкой области пьяный водитель сбил троих человек на остановке

В Лебедяни Липецкой области водитель иномарки наехал на остановку с ожидающими транспорт людьми. Один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщила 28 января пресс-служба Управления МВД России по региону в соцсети «ВКонтакте».

«Предварительно, водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, совершил наезд на троих пешеходов, находившихся на остановке общественного транспорта. В результате дорожно-транспортного происшествия один пешеход 1971 года рождения погиб на месте, еще двое с различными травмами госпитализированы», — говорится в сообщении ведомства.

Автоинспекторы установили, что в момент наезда водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время выясняются детали и причины произошедшего.

27 января сообщалось, что пять человек получили травмы в инциденте с тремя автомобилями в Тверской области. Водитель автомобиля Toyota допустил съезд в кювет. Около места происшествия остановилась Mazda, водитель и пассажир которой решили оказать помощь. В этот момент водитель автомобиля Kia, не выбрав безопасную скорость движения, сбил людей на обочине.