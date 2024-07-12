 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Захарова прокомментировала заявления Киева о полярности русского языка на Украине
Общество
Врач рассказал о помощи пострадавшим при ударе ВСУ в Шебекино
Общество
Убившего женщину под Петербургом медведя застрелили
Происшествия
В Подмосковье на трассе М-2 «Крым» столкнулось 15 автомобилей
Общество
Захарова назвала намеренным терактом против детей удар ВСУ по Шебекино
Общество
Трансляцию «Алых парусов – 24» посмотрели почти 37 млн человек
Мир
В США указали на понимание Западом неспособности Зеленского представлять Киев
Мир
Песков указал на возвращение атрибутов холодной войны в отношениях с Западом
Мир
Песков назвал вступление Украины в НАТО недопустимой угрозой для безопасности РФ
Происшествия
Пятеро детей пострадали при обстреле ВСУ Шебекина
Происшествия
Сбежавший медведь убил женщину в СНТ под Петербургом
Мир
В ООН спрогнозировали двукратное сокращение населения Китая к 2100 году
Мир
Кеннеди-младший назвал НАТО экспансионистским наступательным альянсом
Происшествия
Три машины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве
Армия
Российские военные показали работу защищающей от дронов ВСУ системы РЭБ
Мир
Германия запретила использование в сети 5G технологий китайских Huawei и ZTE
Общество
СК РФ запросил перевод под домашний арест второго фигуранта дела генерала Попова
/

Тот еще тип: ВС РФ указал на незначительность некоторых ошибок в протоколе

Судьи сочли не столь важным тип ТС при нарушении ПДД
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ошибочно указанный тип транспортного средства в материалах об административном правонарушении не является основанием для признания недействительным протокола, составленного автоинспекторами. К такому выводу пришел Верховный суд РФ. Эксперты неоднозначно оценивают это решение. Подробности — в материале «Известий».

Два колеса

В июне прошлого года в Пензенской области автоинспекторы остановили мотоцикл Kayo CRF 801 Basic. От водителя исходил характерный запах алкоголя, поэтому полицейские отстранили его от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Однако байкер от этого предложения отказался, о чем автоинспекторами был составлен соответствующий протокол, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации. По ч. 1 ст. 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях суд лишил мотоциклиста водительского удостоверения на 1,5 года и оштрафовал на 30 тыс. рублей.

Инспектор ГИБДД
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Байкер не согласился с таким вердиктом и решил его оспорить в Верховном суде. Формальным поводом стала ошибка, допущенная в материалах по делу. В протоколе было указано, что водитель управлял «кроссовым мопедом», хотя на самом деле остановленное транспортное средство является «кроссовым мотоциклом».

Дело в «кубиках»

Рассмотрев материалы дела, судьи ВС РФ пришли к выводу, что претензии водителя, связанные с переоценкой фактических обстоятельств правонарушения, не имеют отношения к вопросу его виновности. Верховный суд признал, что при определении типа транспортного средства необходимо в первую очередь принимать в расчет объем двигателя: транспортные средства с двигателем рабочим объемом более 50 куб. см считаются мотоциклами. Согласно договору купли-продажи, а также данным, указанным в технических характеристиках, объем двигателя Kayo CRF 801 Basic составляет 124 куб. см. Таким образом, данное транспортное средство является мотоциклом, признал ВС РФ. Однако неправильно указанный в протоколе тип транспортного средства не может вести к признанию доказательства недопустимым, подчеркнули судьи.

Законы движения: в Общественной палате обсудили изменения ПДД
В правила хотят внести более точные формулировки

«Ошибочное указание в протоколе об административном правонарушении и документах, составленных по факту применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, «кроссовый мопед» вместо «кроссовый мотоцикл» не влечет признания их недопустимыми доказательствами по делу и не является основанием для возвращения протокола об административном правонарушении составившему его должностному лицу», — говорится в определении Верховного суда.

Верховный Суд России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

ВС РФ также подчеркнул, что вина мотоциклиста подтверждается не только административным протоколом, но и другими доказательствами: протоколом об отстранении его от управления транспортным средством, актом освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, протоколом о направлении на медицинское освидетельствование, протоколом о задержании транспортного средства, видеозаписью процессуальных действий, рапортом и показаниями сотрудников Госавтоинспекции.

В итоге Верховный суд постановил оставить без изменений решения нижестоящих инстанций, а жалобу без удовлетворения.

Излишества вредны: МВД выступило против поправок в ПДД
Возвращение штрафов за превышение средней скорости не нашло поддержки в полиции

Сложный выбор

Опрошенные «Известиями» юристы и эксперты неоднозначно отнеслись к решению Верховного суда РФ. Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько называет его вполне логичным и аргументированным.

— В данном случае важно то, что водитель был с признаками опьянения и отказался от медосвидетельствования — это подтверждается соответствующими доказательствами. Управлял он мопедом или мотоциклом, в конкретной ситуации по большому счету неважно. В нетрезвом виде запрещено управлять любым транспортным средством независимо от его типа, — подчеркнул юрист.

Он также отметил, что похожая ситуация может сложиться и в случае, когда водитель едет на электросамокате или электровелосипеде с мотором мощностью более 0,25 кВт. Такие устройства уже считаются мопедами, и на лиц, которые ими управляют, распространяются те же правила, что на водителей мопедов: наличие водительского удостоверения («М» или более высоких категорий), обязательное использование шлема, запрет на управление в нетрезвом виде.

алкотестер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Управлять в нетрезвом виде нельзя любым транспортным средством. С этой точки зрения действительно неважно, что указано в протоколе, мотоцикл или мопед. Суть правонарушения от этого не меняется. Однако если посмотреть на вопрос с юридической точки зрения, то мопед и мотоцикл — это разные средства совершения правонарушения. Вопрос достаточно сложный, но думаю, что в этом случае Верховному суду следовало бы не принимать протокол с ошибкой и направить дело на новое рассмотрение, — заявил «Известиям» председатель Движения автомобилистов России кандидат юридических наук Виктор Похмелкин.

Он привел аналогию с уголовным правом. Если, к примеру, в протоколе с места убийства будет указано, что оно было совершено ножом, а на самом деле в качестве орудия преступления был использован топор, то суд точно не примет такой протокол в качестве доказательства, считает эксперт. Ситуация, когда нетрезвый водитель управлял мотоциклом, а в документах указано, что он ехал на мопеде, очень похожая, подчеркнул Виктор Похмелкин.

Решение Верховного суда РФ в целом верное, поскольку оно не позволило нетрезвому водителю избежать ответственности по формальной ошибке в протоколе, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Однако оно может иметь далеко идущие последствия, полагает он.

— Боюсь, что это может открыть ящик Пандоры. Основываясь на этом решении Верховного суда, нижестоящие суды в дальнейшем станут закрывать глаза на более существенные ошибки и неточности в материалах, касающихся дел о нарушении ПДД, — отметил он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир