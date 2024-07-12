Тот еще тип: ВС РФ указал на незначительность некоторых ошибок в протоколе

Ошибочно указанный тип транспортного средства в материалах об административном правонарушении не является основанием для признания недействительным протокола, составленного автоинспекторами. К такому выводу пришел Верховный суд РФ. Эксперты неоднозначно оценивают это решение. Подробности — в материале «Известий».

Два колеса

В июне прошлого года в Пензенской области автоинспекторы остановили мотоцикл Kayo CRF 801 Basic. От водителя исходил характерный запах алкоголя, поэтому полицейские отстранили его от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Однако байкер от этого предложения отказался, о чем автоинспекторами был составлен соответствующий протокол , сообщает Российское агентство правовой и судебной информации. По ч. 1 ст. 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях суд лишил мотоциклиста водительского удостоверения на 1,5 года и оштрафовал на 30 тыс. рублей.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Байкер не согласился с таким вердиктом и решил его оспорить в Верховном суде. Формальным поводом стала ошибка, допущенная в материалах по делу. В протоколе было указано, что водитель управлял «кроссовым мопедом», хотя на самом деле остановленное транспортное средство является «кроссовым мотоциклом».

Дело в «кубиках»

Рассмотрев материалы дела, судьи ВС РФ пришли к выводу, что претензии водителя , связанные с переоценкой фактических обстоятельств правонарушения, не имеют отношения к вопросу его виновности . Верховный суд признал, что при определении типа транспортного средства необходимо в первую очередь принимать в расчет объем двигателя: транспортные средства с двигателем рабочим объемом более 50 куб. см считаются мотоциклами. Согласно договору купли-продажи, а также данным, указанным в технических характеристиках, объем двигателя Kayo CRF 801 Basic составляет 124 куб. см. Таким образом, данное транспортное средство является мотоциклом, признал ВС РФ. Однако неправильно указанный в протоколе тип транспортного средства не может вести к признанию доказательства недопустимым, подчеркнули судьи.

«Ошибочное указание в протоколе об административном правонарушении и документах, составленных по факту применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, «кроссовый мопед» вместо «кроссовый мотоцикл» не влечет признания их недопустимыми доказательствами по делу и не является основанием для возвращения протокола об административном правонарушении составившему его должностному лицу», — говорится в определении Верховного суда.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

ВС РФ также подчеркнул, что вина мотоциклиста подтверждается не только административным протоколом, но и другими доказательствами : протоколом об отстранении его от управления транспортным средством, актом освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, протоколом о направлении на медицинское освидетельствование, протоколом о задержании транспортного средства, видеозаписью процессуальных действий, рапортом и показаниями сотрудников Госавтоинспекции.

В итоге Верховный суд постановил оставить без изменений решения нижестоящих инстанций, а жалобу без удовлетворения.

Сложный выбор

Опрошенные «Известиями» юристы и эксперты неоднозначно отнеслись к решению Верховного суда РФ. Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько называет его вполне логичным и аргументированным.

— В данном случае важно то, что водитель был с признаками опьянения и отказался от медосвидетельствования — это подтверждается соответствующими доказательствами. Управлял он мопедом или мотоциклом, в конкретной ситуации по большому счету неважно. В нетрезвом виде запрещено управлять любым транспортным средством независимо от его типа, — подчеркнул юрист.

Он также отметил, что похожая ситуация может сложиться и в случае, когда водитель едет на электросамокате или электровелосипеде с мотором мощностью более 0,25 кВт. Такие устройства уже считаются мопедами, и на лиц, которые ими управляют, распространяются те же правила, что на водителей мопедов: наличие водительского удостоверения («М» или более высоких категорий), обязательное использование шлема, запрет на управление в нетрезвом виде.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Управлять в нетрезвом виде нельзя любым транспортным средством. С этой точки зрения действительно неважно, что указано в протоколе, мотоцикл или мопед. Суть правонарушения от этого не меняется. Однако если посмотреть на вопрос с юридической точки зрения, то мопед и мотоцикл — это разные средства совершения правонарушения. Вопрос достаточно сложный, но думаю, что в этом случае Верховному суду следовало бы не принимать протокол с ошибкой и направить дело на новое рассмотрение, — заявил «Известиям» председатель Движения автомобилистов России кандидат юридических наук Виктор Похмелкин.

Он привел аналогию с уголовным правом. Если, к примеру, в протоколе с места убийства будет указано, что оно было совершено ножом, а на самом деле в качестве орудия преступления был использован топор, то суд точно не примет такой протокол в качестве доказательства, считает эксперт. Ситуация, когда нетрезвый водитель управлял мотоциклом, а в документах указано, что он ехал на мопеде, очень похожая, подчеркнул Виктор Похмелкин.

Решение Верховного суда РФ в целом верное, поскольку оно не позволило нетрезвому водителю избежать ответственности по формальной ошибке в протоколе, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Однако оно может иметь далеко идущие последствия, полагает он.