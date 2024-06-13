Залоговый кодекс: россияне стали чаще закладывать авто и мотоциклы

Россияне стали чаще брать кредиты под залог транспортных средств, сообщили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате (ФНП). За пять месяцев 2024 года жители страны заложили более 858 тыс. автомобилей, мотоциклов, мопедов и т.д. — это на 60% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Такой транспорт часто попадает на вторичный рынок, предостерегли эксперты. Почему россияне стали чаще отдавать свои ТС под залог и как не приобрести автомобиль с обременением — в материале «Известий».

По транспортному счету

За пять месяцев 2024 года россияне отдали под залог 858,2 тыс. транспортных средств для получения кредита. Это на 60% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Такие данные предоставили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

— Всего сейчас в реестре уведомлений о залоге движимого имущества содержится 10,9 млн записей о залогах на транспортные средства, — рассказали в организации.

Транспортные средства, которые находятся под обременением, нередко выставляют на продажу, но зачастую человек не предупреждает покупателя о залоге.

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— И, если бывший собственник прекращает вносить платежи банку, тот требует погасить обязательства или вернуть машину уже от нового владельца, — отметили в ФНП.

Там привели в пример и несколько подобных случаев. Так, в 2021 году жительница Сахалина купила автомобиль. Но спустя некоторое время с ней связались представители банка, которому бывший собственник перестал выплачивать долг. В результате новой владелице пришлось отдать машину кредитной организации. Обращение в суд проблему не решило.

В ФНП добавили, что опасность приобрести транспортное средство с обременением есть не только на вторичном рынке, но и у дилеров.

— Продажа таких автомобилей характерна для неофициальных дилеров, за которыми не стоят дистрибуторы, — пояснил «Известиям» руководитель управления продаж и маркетинга автомобильного бренда VGV Максим Железняк.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Резкий рост числа заложенных ТС может быть связан и с увеличением выдачи автокредитов на новый и поддержанный транспорт в I квартале 2024 года. Их количество выросло на 92% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, следует из данных аналитического агентства «Автостат».

Гарант кредита

Россияне стали гораздо чаще закладывать свои транспортные средства, так как им начали чаще отказывать в выдаче необеспеченных кредитов, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Он напомнил, что условия одобрения ужесточились с конца прошлого года, проценты по обеспеченным кредитам стали ниже, что важно для заемщиков на фоне высокой ключевой ставки.

В ЦБ считают, что граждане более взвешенно принимают решение о получении таких кредитов, так как в случае дефолта они могут лишиться залога.

Для целей макропруденциальной политики (контроля за рисками при выдаче займов) Банк России квалифицирует такие займы как автокредиты. Если же залог не предоставляется в срок, то к такой ссуде применяются те же требования, как и к необеспеченным кредитам.

— Центробанк отмечал ускорение автокредитования в I квартале 2024 года. Оно могло быть связано с тем, что заемщики стремились приобрести машину до введения с 1 апреля 2024 года новых правил ввоза в Россию автомобилей через ЕАЭС, — отметили в ЦБ.

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Это сопровождалось ростом долговой нагрузки. Поэтому регулятор ужесточает требования к банкам по оформлению рискованных займов. С 1 июля для банков увеличиваются требования к капиталу по автокредитам с предельной долговой нагрузкой более 50% (то есть если заемщик более половины своих доходов направляет на погашение займов), напомнили в ЦБ.

— В первую очередь Банк России устанавливает ограничения по необеспеченным кредитам, чтобы перераспределить объемы выдачи ссуд в пользу заемщиков с меньшей долговой нагрузкой. Таким образом ЦБ снижает риски невыплаты как для банков, так и для самих заемщиков. Во вторую очередь это снижает закредитованность российских граждан, — отметил Владимир Чернов.

Тем не менее уровень кредитования в России растет. В мае общий объем займов россиян впервые перевалил за 36 трлн рублей, писали «Известия». Для сравнения — расходы федерального бюджета на 2024 год запланированы на том же уровне в 36,6 трлн рублей.

Банки начали более жестко оценивать платежеспособность граждан, поэтому многие стали отдавать под залог свой транспорт, чтобы получить кредит, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Машины сильно выросли в цене, при этом остались высоколиквидным и понятным банку активом, — рассказал он «Известиям». — Поэтому банки с удовольствием берут их как залог, а граждане получают под них большую сумму, чем раньше, ведь теперь это более дорогой залог.

С экспертом НАС согласна и управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк. Но спрогнозировать, продолжится ли рост количества залогового транспорта, весьма сложно, подчеркнула она.

— Всё зависит от экономической ситуации в стране, ставок по кредитам и других факторов. Если экономика будет находиться в нестабильном состоянии, то спрос на залог автомобилей может сохраниться или даже вырасти, — рассказала она «Известиям».

Как не приобрести транспорт с обременением

Чтобы не приобрести автомобиль с обременением, необходимо внимательно изучить его историю, предупредили в ФНП. В частности, следует посмотреть находится ли транспорт в реестре уведомлений о залоге движимого имущества.

— Если имущество находилось в залоге, но залогодержатель (например, банк) не сообщил об этом и информация не появилась в реестре, все риски он принимает на себя. В этом случае обратить взыскание на заложенное имущество, проданное добросовестному покупателю, практически невозможно, — пояснили в организации.

Если же запись в реестре была, но покупатель его не проверил, ему придется отвечать за свою неосмотрительность, отметили в ФНП. В 2023 году Верховный суд России напомнил, что, когда есть запись о залоге, третьи лица считаются осведомленными о наличии обременения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Сухоруков

Но владелец автомобиля может не узнать о том, что есть обременение, даже на этапе регистрации транспорта в ГИБДД, предостерегла адвокат Дарья Коренева.

— Если нет запрета на совершение регистрационных действий, отсутствует наложение ареста на автомобиль компетентными органами, автоинспекция без проблем поставит машину на учет, так как не владеет информацией о залоге, — рассказала она «Известиям».

Для лишения должника возможности продажи кредитного автомобиля, кредитор изымает паспорт транспортного средства (ПТС) до момента полной уплаты долга, напомнила Дарья Коренева. Но бывают случаи, когда недобросовестные продавцы пишут заявление в ГАИ об утере документов на автомобиль, получают дубликат и выставляют машину на продажу.

Эксперты, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что при покупке транспорта стоит внимательно проверить его историю, а сделку проводить, только проконсультировавшись с нотариусами и юристами.