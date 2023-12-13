Излишества вредны: МВД выступило против поправок в ПДД

Министерство внутренних дел РФ выступает против возвращения к практике вынесения штрафов за превышение средней скорости и за нарушение данных информационных табло и знаков переменной информации, установленных на трассах. Соответствующие поправки в ПДД ранее предложил Минтранс РФ. Мнения экспертов и юристов относительно этих инициатив разошлись. Подробности — в материале «Известий».

Полиция на стороне водителей

Министерство внутренних дел РФ не поддерживает возвращение штрафов за превышение скорости, а также за нарушение временных ограничений на табло и знаках переменной информации. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Всем автолюбителям страны хочу сказать: МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, а также временных ограничений на информационных табло и знаках, — подчеркнула Ирина Волк.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Как ранее сообщали «Известия», Минтранс РФ подготовил поправки в ПДД, предусматривающие возобновление практики вынесения штрафов за превышение средней скорости. В ведомстве уточнили понятие средней скорости. Таковой предложено считать «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости, ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка».

В МВД РФ подчеркивают, что еще осенью 2019 года Верховный суд РФ указал на ряд неурегулированных вопросов, связанных со средней скоростью. В министерстве напоминают, что «в настоящее время администрирование правонарушений на основании данных систем автоматической фото- видеофиксации, измеряющих среднюю скорость движения транспортных средств, не осуществляется» .

Штраф с переменной

Минтранс РФ также разработал проект постановления правительства, которое регламентирует правила размещения стационарных, передвижных или мобильных средств фиксации нарушений ПДД. В этом документе среди прочих мер предусмотрена возможность «передачи данных, сформированных в результате фиксации нарушений требований, установленных дорожными знаками, отображаемых на динамическом информационном табло и (или) знаке переменной информации, осуществляется с приложением фотоматериалов транспортного средства в месте фиксации, а также в месте установки динамического информационного табло и (или) знака переменной информации с обязательным отображением установленного на таком табло или знаке требования». Иными словами, это позволят размещать камеры на трассах, оснащенных информационными табло и знаками переменной информации, и на основании данных, полученных с таких комплексов, штрафовать водителей за нарушения предписаний информтабло и «переменных» знаков.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

МВД России также не поддерживает этот проект постановления правительства и выступает против этих нововведений.

— Он (проект постановления правительства. — Ред.) содержит положения, которые могут способствовать возникновению спорных ситуаций на дороге и вводит избыточные административные ограничения для водителей, — говорится в сообщении, размещенном на портале «МВД Медиа».

К средней скорости есть вопросы

Опрошенные «Известиями» эксперты неоднозначно отнеслись к предложению о возобновлении контроля средней скорости. По мнению председателя Всероссийского общества автомобилистов Валерия Солдунова, в данный момент введение штрафов за превышение средней скорости преждевременно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Мы, безусловно, выступаем за безопасность дорожного движения и поддерживаем инициативы, направленные на снижение аварийности на наших дорогах и повышение правосознания водителей и пешеходов. Однако практика оформления штрафов за превышение средней скорости показала, что в этой области еще много проблемных нерешенных вопросов. Безусловно, водитель, превысивший скорость, должен нести за это ответственность. Однако этого можно добиться и без применения камер, фиксирующих превышение средней скорости, — отметил он в беседе с «Известиями».

От практики оформления штрафов за превышение средней скорости отказались в том числе и потому, что она вступала в противоречие с действующим законодательством, напоминает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Он отмечает, что фиксация превышения средней скорости происходит в абстрактное время, на абстрактном отрезке дороги, притом что законодательство требует четкого указания времени и места совершения правонарушения.

— Штраф за среднюю скорость — это, если проводить аналогии с уголовным правом, фактически то же самое, как наказать человека за то, что он «когда-то где-то что-то украл», — считает юрист.

Кроме того, введение штрафа за превышение средней скорости может привести к ситуации, когда автомобилист получит два штрафа за одно и то же нарушение, полагает Сергей Радько. Это возможно в том случае, если на участке, где работают камеры, фиксирующие превышение средней скорости, установлены и устройства, которые контролируют соблюдение скоростного режима «в моменте», отмечает адвокат.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Иной точки зрения придерживается вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. По его мнению, возвращение штрафов за среднюю скорость позволит сделать движение по трассам более плавным и равномерным.

— Контроль средней скорости в первую очередь направлен на борьбу с нарушителями, которые сбрасывают скорость перед камерой, а затем снова резко ее набирают, до следующего комплекса фиксации нарушений ПДД. Это не только сказывается на общей скорости движения потока машин, но и чревато ДТП, — отметил он.

За табло не штрафовать

Что касается предложения Минтранса привлекать водителей к ответственности за нарушение данных информационных табло и знаков переменной информации, то все специалисты выступили против этой инициативы.

По мнению Валерия Солдунова, ее принятие приведет к появлению «дорожных ловушек», аналогичных «забытым» временным дорожным знакам на отремонтированном участке дороги.

— Временное снижение скорости на информационные табло и знаки переменной информации выводится прежде всего, когда этого требуют погодные условия или обстановка на дороге. Кто даст гарантию, что, после того как ситуация нормализуется, данные таких табло, а, главное, «скоростные» настройки камер, будут возвращены к первоначальным значениям? Полностью исключить ситуацию, когда на знаках будет одно значение скорости, а у камер другое, нельзя, — заявил «Известиям» председатель Всероссийского общества автомобилистов.

Введение штрафов за несоблюдение показаний информационных табло и знаков переменной информации влечет за собой массу юридических аспектов, которые пока не регламентированы, считает Сергей Радько.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Непонятно, как быть в ситуации, когда новое значение скорости появилось сразу после того, как автомобилист проехал такое табло и при этом попал в поле зрения камеры? Получается, что в этом случае водитель не знал о более низком лимите скорости, — значит, необходимо каким-то образом отсеивать такие транспортные средства. Кроме того, возникают вопросы к синхронизации данных на табло и параметров камер, — отметил адвокат.

Если предложения Минтранса, касающиеся информационных табло и знаков переменной информации, всё же будут приняты, это приведет к огромному количеству спорных ситуаций и претензий со стороны автомобилистов к работе камер, фиксирующих такие нарушения, полагает Сергей Радько.

Установленные на ряде трасс табло и знаки переменной информации в первую очередь носят предупреждающий и информационный характер, считает член общественного совета МВД РФ Игорь Моржаретто.

— Контролировать соблюдение скоростного режима, указанного на таких табло, и штрафовать по помощи камер водителей за то, что они едут быстрее, на мой взгляд, нецелесообразно, — заявил он «Известиям».

Аналогичной точки зрения придерживается и Ян Хайцеэр. Он также считает, что такие табло являются лишь предупреждением для водителей и нет необходимости вводить штрафы за несоблюдение этих предупреждений.

На запрос «Известий» относительно законодательных инициатив в Минтрансе РФ оперативно ответить не смогли.