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МВД в Петербурге в ходе спецрейда оштрафовало почти 1 тыс. электровелосипедистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Сотрудники Госавтоинспекции в Санкт-Петербурге провели масштабную операцию «Электровелосипед», чтобы установить, как влияют водители средств индивидуальной мобильности (СИМ) на уровень безопасности дорожного движения, сообщило 20 марта главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейский рейд проводился с 10 по 14 марта. За этот период в городе зафиксировали девять ДТП с участием электровелосипедов, в которых три человека получили ранения различной степени тяжести.

«По итогам мероприятия из 1,5 тыс. проверенных электровелосипедистов к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечена почти 1 тыс. При этом подавляющее большинство из них оказались курьерами служб доставки», — указано на сайте ведомства.

Отмечается, что в отношении одного из курьеров доставки, остановленного в Московском районе, пришлось возбудить уголовное дело после того, как он попытался дать инспектору ДПС взятку.

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24 февраля сообщалось, что, согласно данным ГУ МВД по Москве, с начала 2025 года столичные полицейские составили в отношении велокурьеров около 4 тыс. материалов о нарушении правил движения по тротуарам. Штраф за езду на мопеде по тротуару составляет 2 тыс. рублей (ч. 2 ст. 12.15 КоАП), у мопедиста должны быть права категории «М», он подчиняется тем же правилам, что и обычный автомобилист (например, обязан проходить медосвидетельствование).

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