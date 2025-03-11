В России начинается сезон электросамокатов. Что нужно знать о пользовании СИМ

С приходом весны в России начинается сезон проката электросамокатов. Между их пользователями и пешеходами нередко возникают конфликтные ситуации, из-за чего в 2023 году были введены особые правила движения для двухколесных средств. Немало проблем пешеходам доставляют также пользователи электровелосипедов и мопедов. Как регулируется движение этих видов транспорта и каких стоит ждать изменений в правилах — в материале «Известий».

Какие требования к электросамокатам

• Рост популярности электросамокатов, ставших непременным атрибутом любого российского города, привел к необходимости установить для них требования, обеспечивающие минимальную безопасность. В 2023 году в Правила дорожного движения (ПДД) были внесены поправки, которые наложили некоторые обязанности на пользователей модного транспорта и в некоторой степени защитили права пешеходов.

• В ПДД появилось понятие «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). Под ним понимается транспортное средство, имеющее одно или несколько колес, предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя. В законе перечислены возможные варианты СИМ: электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и прочие. Важно отметить, что СИМ не является ни механическим транспортным средством, ни велосипедом — для водителей всех трех категорий определены разные обязанности.

• Движение на СИМ с 14 лет должно осуществляться по велосипедным и велопешеходным дорожкам, проезжей части велосипедной зоны и полосам для велосипедистов. Но из этого требования есть свои исключениям. Можно передвигаться на электросамокате по пешеходной зоне и тротуару, если масса СИМ не превышает 35 кг и отсутствует возможность двигаться по велодорожке. Также на СИМ можно ездить по обочине и по правому краю проезжей части, но опять же при отсутствии велоинфраструктуры и разрешенной скорости движения автомобилей до 60 км/ч. Взрослые также могут сопровождать ребенка на СИМ, так как до 14 лет детям можно двигаться только по тротуарам и пешеходным зонам, а в возрасте до семи лет — еще и обязательно в сопровождении взрослых.

• Для всех СИМ установлена предельная скорость — 25 км/ч. Если электросамокат подвергает опасности пешеходов на тротуаре, то его водитель должен либо спешиться (после чего он переходит в разряд пешеходов), либо снизить скорость до пешеходной. Пешеходы имеют безусловной приоритет как над пользователями СИМ, так и над велосипедистами во всех случаях совмещенного движения.

• В ПДД есть ряд запретов для владельцев СИМ. Им нельзя отпускать руль (если тот имеется), перевозить крупные грузы и пассажиров, если для этого не предусмотрена такая возможность, а также детей до семи лет без специального приспособления. Отдельно прописан запрет пересекать дорогу по пешеходному переходу — в таком случае нужно спешиваться. Владельцам СИМ и велосипедистам рекомендуется носить в темное время суток светоотражающие элементы, а за пределами населенных пунктов это прямая обязанность.

• Так как СИМ формально не является механическим транспортным средством, то для управления им не нужно иметь водительское удостоверение, страховку, регистрационные документы и выполнять большинство прочих требований, хорошо знакомых водителям автомобилей. Но есть ряд условий, которые распространяются на владельцев СИМ так же, как на пешеходов и велосипедистов. Им нельзя двигаться в состоянии опьянения, нужно соблюдать требования светофоров, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков. В ПДД есть ряд знаков, прямо касающихся движения электросамокатов, так что их значение необходимо знать заранее.

• Стоит отметить, что всё вышеперечисленное распространяется на всех пользователей электросамокатов по всей стране. Отдельные требования могут вводиться на региональном уровне, причем как в отношении частных, так и прокатных средств передвижения. Например, в Москве для аренды самоката нужно пройти верификацию через mos.ru.

Какие требования к электровелосипедам

• К СИМ не относятся электровелосипеды, которые с развитием служб доставки также заполонили улицы и стали создавать помехи пешеходам. Если скорость велосипеда с электромотором ниже 25 км/ч, а мощность двигателя ниже 0,25 кВт, то такое транспортное средство всё еще считается велосипедом. Если эти показатели превышены, то это уже мопед, который является механическим транспортным средством (с требованием к водителю иметь права, вывешивать номера и прочее).

• Правила в отношении велосипедистов во многом совпадают с требованиями к водителям СИМ, но всё-таки некоторые различия тоже есть. Например, в ПДД нет запрета двигаться по дороге, на которой разрешена скорость выше 60 км/ч. На таких дорогах можно двигаться колоннами, но только в группах до 10 человек с расстоянием между группами не менее 80 м. Если ширина велосипеда не превышает 75 см, то допускается движение по дорогам общего пользования двумя рядами. Взрослым велосипедистам ни при каких случаях нельзя заезжать на пешеходную зону. На тротуаре и пешеходной дорожке при создании помех пешеходам велосипедист не может просто сбросить скорость, а обязан спешиться.

• Водители электровелоиспедов, приравненных к мопедам, должны двигаться только по правому краю проезжей части в один ряд, по полосе для велосипедистов либо по обочине, если это не мешает пешеходам — остальные зоны для них под запретом. При езде на мопеде также нужно обязательно иметь шлем.

Каких ждать изменений

• Введенные в 2023 году правила не решили кардинальным образом проблему взаимодействия пешеходов и водителей электросамокатов и электровелосипедов. Не только сохранились взаимные претензии друг к другу, но и растет число ДТП, виновниками которых зачастую становятся владельцы СИМ. В этой связи, по информации «Известий», Минтранс готовит ужесточение ПДД для электросамокатов.

• Разработанный ведомством проект направлен на то, чтобы усилить приоритет пешеходов над водителями СИМ. Предполагается, что скорость последних будет ограничена 10 км/ч при их сближении с пешеходами. Будет более жестко регулироваться движение электросамокатов в местах внезапного появления пешеходов, таких как арки и углы зданий. Планируется, что владельцам СИМ запретят требовать от пешеходов уступки дороги и подавать для этого звуковой сигнал.

• Минтранс также хочет более четко разграничить три категории транспорта — СИМ, велосипеды и мопеды. Для средств индивидуальной мобильности будет введен однозначный запрет на передвижение больше одного человека. Сейчас движение СИМ с пассажиром допускается, если его конструкция такое предусматривает.