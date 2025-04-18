В МВД назвали безобразным поведение доставщиков на СИМ

Почти в половине ДТП с участием велосипедов с электродвигателем в прошлом году их пользователи являлись работниками сервисов доставки. Всего в прошлом году произошло 1254 таких ДТП, в них погибли 34 человека и 1257 были ранены. Об этом на пресс-конференции 18 апреля рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин, передает корреспондент «Известий».

«Основная проблема — это курьеры служб доставки. Они ведут себя безобразно. Из 1254 ДТП с участием электровелосипедов в половине случаев участвовали доставщики», — заявил Митрошин.

Среди погибших в таких ДТП 33 человека управляли электровелосипедами, один был пассажиром. Большинство раненных в авариях с участием электровелосипедов составили сами велосипедисты, шестую часть — пешеходы.

Также Митрошин рассказал, что число погибших в ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) по итогам прошлого года выросло более чем на 25% и составило 54 человека. Число пострадавших в таких ДТП в 2024 году выросло на 44,5% и достигло 4591 человека. Количество аварий с электросамокатами и прочими СИМ за год увеличилось на 42,8% (4426 случаев).

По вине людей, управляющих СИМ, получают травмы в первую очередь дети и пожилые люди, отметил он. Из всех погибших в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности в прошлом году двое были пешеходами. В одном ДТП погибший передвигался на моноколесе по автодороге с шестью полосами движения, на которой разрешено движение со скоростью до 80 км/ч.

В восьми случаях погибшие, передвигающиеся на СИМ, пересекли проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись. А в четырех из них — на запрещающий сигнал светофора.

Накануне сообщалось, что с 17 апреля лимит скорости у всех электросамокатов операторов кикшеринга в России снизился до 20 км/ч. Это на 20% меньше, чем максимальная разрешенная скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ), согласно правилам дорожного движения (ПДД).