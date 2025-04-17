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Cервисы кикшеринга снизили максимальную скорость самокатов на тротуарах в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С 17 апреля лимит скорости у всех электросамокатов операторов кикшеринга в России снизился до 20 км/ч. Об этом сообщили в компаниях «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh. Это на 20% меньше, чем максимальная разрешенная скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ), согласно правилам дорожного движения (ПДД).

Как отметили в компаниях, снижение скорости будет протестировано в рамках пилотного проекта на старте сезона. Установленный в каждом самокате IoT-модуль технически не даст устройству разогнаться выше 20 км/ч.

Предполагается, что такие ограничения повлияют на пользователей, которые резкими маневрами на тротуаре создают аварийные ситуации и мешают пешеходам. По статистике операторов, большинство водителей СИМ передвигается по тротуарам со средней скоростью 17–20 км/ч, однако есть небольшая часть людей, которые позволяют себе более высокий скоростной режим. Теперь они будут вынуждены двигаться в лимите средней скорости. Доля таких пользователей с агрессивным стилем вождения оценивается менее чем в 1% от всех.

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Операторы напомнили о действующих ПДД, согласно которым при отсутствии велодорожки движение СИМ по тротуарам приоритетно перед движением по правому краю дороги, то есть самокат обязан двигаться по тротуару. У велосипедов, наоборот, приоритет у правого края дороги перед тротуаром. Поэтому маломощные средства индивидуальной мобильности по закону преимущественно двигаются вместе с пешеходами.

29 марта директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева рассказала «Известиям», на что стоит обратить внимание при выборе самоката. Так, надо учесть техническое состояние, убедиться, что средство передвижения исправно. Многие сервисы проката предлагают транспорт с электронной системой торможения — такой выбор сделает поездки более безопасными за счет более надежной конструкции и быстрого замедления, отметила она.

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