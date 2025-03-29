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Эксперт дала советы по безопасному использованию самоката

Эксперт Кошелева: для безопасной поездки на самокате не стоит превышать скорость 10 км/ч
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С наступлением весны начинается сезон катания на самокатах. Многие россияне предпочитают этот способ передвижения по городу, но важно помнить, что неаккуратная езда может стать причиной получения травм. Директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева рассказала «Известиям» 29 марта о том, как этого избежать.

«Первое, на что стоит обратить внимание при выборе самоката, — это его техническое состояние. Убедитесь, что средство передвижения исправно, особое внимание обратите на колеса. Многие сервисы проката предлагают транспорт с электронной системой торможения — такой выбор сделает ваши поездки более безопасными за счет более надежной конструкции и быстрого замедления», — отметила она.

Кроме того, по ее словам, не менее важно соблюдать правила эксплуатации и дорожного движения. На самокате нельзя кататься вдвоем — помимо того, что за это предусмотрен штраф, перегрузка может привести к перегоранию двигателя и деформации рамы. Также дополнительный пассажир смещает центр тяжести самоката, ухудшая его управляемость, что особенно важно при движении на скорости.

Эксперт напомнила, что в среднем для безопасного передвижения рекомендуется не превышать скорость 10 км/ч. При этом пешеходы имеют приоритет, и водители электросамокатов должны уступать им дорогу и пропускать.

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«Особенно важно помнить, что на пешеходных переходах необходимо спускаться с самоката и везти его рядом. Это правило, которое распространяется на все виды средств индивидуальной мобильности (СИМ), обеспечивает безопасность как для вас, так и для других участников дорожного движения», — подчеркнула Кошелева.

Вместе с тем на электросамокатах разрешается ездить по правому краю проезжей части, но только людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч. Важно не только соблюдать эту норму, но и быть внимательным к окружающим авто и мотоциклам, уточнила эксперт.

«При катании на самокате нужно быть внимательным к обстановке на дороге. Даже если вы уверенно управляете транспортным средством, на пути могут возникнуть неожиданные препятствия. Например, ямы, вероятность попадания в которые особенно высока на плохо освещенных участках. Кроме того, следите за состоянием покрытия и избегайте катания по неровностям», — добавила она.

При этом полезно иметь собственный шлем, защиту для локтей и коленей. При падении это позволит минимизировать травмы.

Ранее, 21 марта, сообщалось, что депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон направили обращение в правительство РФ с предложением ввести специальные парковочные места для средств индивидуальной мобильности кикшеринга. Авторы инициативы предлагают нормативное закрепление обязанности по парковке СИМ, используемых для краткосрочной аренды, только в специально отведенных местах. Предлагается наделить муниципалитеты полномочиями по определению мест парковки СИМ кикшеринга.

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