В Госдуме предложили создать парковки для самокатов
Депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон направили обращение в правительство РФ с предложением ввести специальные парковочные места для средств индивидуальной мобильности (СИМ) кикшеринга. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.
Авторы инициативы предлагают нормативное закрепление обязанности по парковке СИМ, используемых для краткосрочной аренды, только в специально отведенных местах. Предлагается наделить муниципалитеты полномочиями по определению мест парковки СИМ кикшеринга.
«Планируется предусмотреть внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающих привлечение к административной ответственности за парковку СИМ, используемых для краткосрочной аренды, вне специально отведенных мест», — сказано в документе.
Принятие этих норм позволит исключить нерегулируемую парковку СИМ на тротуарах, дорогах и остановках общественного транспорта, где они могут затруднить проезд экстренных служб и движение пешеходов по тротуарам и пешеходным дорожкам, считают авторы обращения. Кроме того, это позволит сократить число ДТП и количество пострадавших лиц.
Ранее в этот день официальный представитель МВД России Ирина Волк напомнила основные правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).
На таком транспорте разрешено ехать по велосипедной или велопешеходной дорожке, проезжей части велосипедной зоны, полосе для велосипедистов, тротуарам и пешеходным зонам, если в этих местах не установлены запрещающие дорожные знаки.
Также Волк отметила, что правила разрешают передвигаться по проезжей части дороги: по ходу движения транспорта, по правому краю и не быстрее 60 км/ч. Она напомнила, что на электросамокате и других средствах индивидуальной мобильности может ехать только один человек.