Число прокатных СИМ в городах могут ограничить

В регионах и городах необходимо ввести квотирование количества прокатных электросамокатов. Об этом в рамках международной конференции микромобильнрсти заявил руководитель сервиса «Самокаты» компании «Яндекс Go» Леонид Ясиновский, передает корреспондент «Известий» 18 апреля.

Это позволит сделать поездки на них более комфортными и безопасными для всех участников движения, уверен он.

«В городах необходимо ввести определенные квоты на количество прокатных электросамокатов в зависимости от числа жителей. это разгрузит городскую инфраструктуру и позволит навести порядок в движении в том числе на тротуарах», — заявил Ясиновский.

Кроме того, за серьезные нарушения, вроде передачи прокатного СИМ несовершеннолетнему и езду на прокатным самокате в нетрезвом виде, необходимо установить внушительные штрафы, отметил он.

Ранее в этот день в МВД России заявили, что почти в половине ДТП с участием велосипедов с электродвигателем в прошлом году их пользователи являлись работниками сервисов доставки. Всего в прошлом году произошло 1254 таких ДТП, в них погибли 34 человека и 1257 были ранены. В МВД назвали поведение доставщиков на СИМ безобразным.

Накануне сообщалось, что с 17 апреля лимит скорости у всех электросамокатов операторов кикшеринга в России снизился до 20 км/ч. Это на 20% меньше, чем максимальная разрешенная скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ), согласно правилам дорожного движения (ПДД).