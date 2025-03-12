«Через полгода вы не узнаете УАЗ»

В ближайшее время на УАЗе стартует производство нескольких моделей автомобилей, включая новый семиместный внедорожник. Кроме того, предприятие приступит к выпуску дополнительных видов комплектующих, включая элементы пассивной безопасности машины. Но давно и хорошо известных представителей актуального модельного ряда — «Хантеры», «Буханки» и «Патриоты» — также не планируют снимать с конвейера, напротив, их ждет серьезная модернизация. Об этом и не только генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям».



«УАЗ переживает самые значительные преобразования за всю свою историю»



— Вы пришли на УАЗ в 2019 году. До этого долгое время работали на совместном предприятии с Ford, в компаниях Renault и Toyota. Сейчас опыт работы в иностранных автокомпаниях помогает?

— Конечно! Значение опыта работы в компаниях, представляющих мировой автопром, трудно переоценить. Он научил быть прежде всего требовательным к себе, быстро реагировать на любые сложности, позволил ощутить дух и ритм большого производства. И одна из моих основных производственных задач — постараться донести до сотрудников, что от каждого человека на предприятии зависит обеспечение главного конвейера. Практика построения модели производства, при которой каждый работник знает свою функцию и старается не допустить простоя, была применена и здесь, на Ульяновском автозаводе.

В компании Sollers я работаю с 2008 года. В 2019 году был назначен исполнительным директором УАЗа. С одной стороны, завод по духу близок старту моей карьеры на АвтоВАЗе в 1999 году. Заводы в Тольятти и в Ульяновске очень похожи по коллективу, технологиям, многим подходам к работе. С другой — тут уже требовалось дальнейшее развитие производственной системы, внедрение и «шлифование» современных производственных стандартов, с которыми я познакомился, работая в иностранных автоконцернах.

Алексей Спирин Фото: УАЗ

— Со стороны все автозаводы примерно одинаковы. Чем отличается УАЗ от тех предприятий, где вы работали прежде?

—— Прежде всего, технологиями более глубокого производства. То есть, помимо сварки, окраски, сборки, производства спецавтомобилей, есть прессовый цех, своя металлургия, своя кузница, выпуск автокомпонентов. Поэтому тут требуется более широкий спектр знаний. Опять же и коллектив в разы больше, чем на большинстве предприятий, где я работал ранее. Кроме того, поскольку УАЗ является составной частью одного из крупнейших в России автопроизводителей, очень важно понимать не только макроэкономику самого завода, но и его влияние на бизнес компании в целом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

— Как за годы вашей работы изменился Ульяновский автозавод, что удалось изменить лично Вам? Какие идеи и проекты планируете реализовать?

— Сейчас Ульяновский автомобильный завод переживает, пожалуй, самые значительные преобразования за всю историю своего существования. Мы активно работаем над тем, чтобы превратить производственную площадку в современный индустриальный парк, специализирующийся на выпуске автомобилей рамной конструкции и автокомпонентов, с новыми производствами и технологиями. Приезжайте к нам в середине этого года — не узнаете УАЗ. То количество новых производственных объектов, которое уже создано или запустится на территории в самое ближайшее время, значительно преобразит площадку. В том числе за счет реализации новых проектов, связанных с запуском линейки Sollers.

Например, за последние два года здесь, в Ульяновске, был открыт новый корпус «Соллерс Карго», где налажено производство легких коммерческих грузовиков Sollers Argo, также запущены среднетоннажные грузовые автомобилей Sollers TR. В глубокой синергии с производством УАЗ реализован проект сборки пикапов Sollers ST6 и ST8 по технологии полного цикла. До конца года на конвейер встанет еще одна модель — Sollers ST9. Важно отметить, что мы не идем по пути крупноузловой сборки, которую часто называют переклеиванием шильдика. Мы модернизируем производственную базу и организовываем локализованное производство — от сварки и окраски кузовов до установки изготовленных на заводе «Соллерс» в Елабуге дизельных двигателей и коробки передач, выпущенной на Заволжском моторном заводе в Нижегородской области. Все изменения кардинальным образом меняют саму культуру производства автомобилей «УАЗ». Вместе с изменениями самих машин меняется и подход людей, которые их производят. Мы видим огонь в глазах, отношение к автомобилю на конвейере как к чему-то своему, родному. Поверьте, это очень важно, это сплачивает команду.

В наших планах — дальнейшее углубление локализации в части штамповки, что потребует реновации прессового оборудования и новой штамповой оснастки. Также уже в этом году будет запущено производство систем пассивной безопасности, электроники и других важнейших узлов автомобиля, часть из которых будет производиться здесь же, на площадке УАЗа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

— Правильно я понимаю, что вы намерены по максимуму обеспечить сами себя необходимыми комплектующими, узлами и агрегатами?

— Да, импортозамещение — это одно из приоритетных наших направлений. Причем не только за счет перехода на локальные комплектующие сторонних производителей, но и создавая внутри компании собственные производства ключевых узлов и агрегатов. Давайте вспомним 2022 год, когда зарубежные автопроизводители, а также производители комплектующих и компонентов ушли, громко хлопнув дверью. Тогда российские автозаводы встали перед дилеммой — остановить на какое-то время производство или быстро искать новые решения. Мы пошли по второму пути.

Конечно, пришлось ощутимо упростить конструкцию автомобилей — для этого правительством РФ в отношении всех российских автопроизводителей были введены временные послабления в техрегламенте. Но хочу подчеркнуть, что конвейер УАЗа не останавливался ни на один день. Это стало возможным за счет очень высокой степени локализации машин. Переход на доступные импортные технические решения продиктовала необходимость быстро адаптировать производство к санкционным реалиям. Это была напряженная работа, которая не прекращается и сегодня. Важно, что нам удалось оперативно найти альтернативные варианты. Из примеров — ставшие в один момент недоступными блоки управления двигателем, и мы в кратчайшие сроки заменили на отечественные аналоги.

Какие-то решения не прошли проверку временем, и мы от них отказались. Другие проверенные решения были из прошлого, и мы сразу понимали, что они носят временный характер. Вместе с поставщиками мы совершенствовали узлы и компоненты, и сегодня в составе автомобиля уже есть и антиблокировочная система, и отечественные блоки управления двигателем, и многое другое. Некоторые решения были изменены или значительно усовершенствованы. Например, механическая коробка передач: сегодня этот агрегат уже не тот, что в 2022–2023 годах, он основательно модифицирован. То же самое можно сказать про раздаточную коробку.

Всё это потребовало существенного обновления нашего парка оборудования, сейчас реализуем крупную инвестпрограмму в механообрабатывающем производстве. Это дает нам улучшение параметров и качества того или иного узла. Постепенно мы переходим на российскую компонентную базу. Уже сейчас значительная часть комплектующих на автомобилях «УАЗ» — нашего собственного производства. И их номенклатура будет только расширяться.

Я уже говорил, что в этом году мы приступим к производству на площадке УАЗа элементов пассивной безопасности. Акцентирую внимание: это не просто сборка, а полноценное производство «от сырья», начиная с отливки каркаса руля из магниевого сплава до пошива самих подушек безопасности и выпуска блоков управления. Производство будет организовано именно здесь, в Ульяновске, буквально в соседнем корпусе предприятия. Уже сейчас туда завозится и монтируется необходимое оборудование. Если мы пройдем по составу автомобиля, то почти по каждому элементу ведется своя работа — это касается как ключевых элементов, например, блоков управления двигателем, так и таких комплектующих, как электропроводка, патрубки и даже крепеж. В итоге, если до 2022 года локализация наших моделей составляла примерно 80–85%, то сейчас уровень доходит до 95–96%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

«Запустим на площадке УАЗа производство нового семиместного внедорожника»

— Не так давно на УАЗе началось производство легких грузовиков и пикапов под брендом Sollers. Что это дало самому УАЗу и тем моделям, которые традиционно выпускаются на предприятии?

— Все модели, которые сейчас производятся на площадке Ульяновского автозавода, а также будут выпускаться в дальнейшем, объединяет общая генетика — это рамные автомобили. А за исключением некоторых легких и среднетоннажных грузовиков — конечно же, еще и полноприводные. Работая над новыми проектами, в первую очередь мы применяем технические решения по всей модельной линейке брендов Sollers и «УАЗ». К примеру, дизельный двигатель в сочетании с шестиступенчатой коробкой передач, производство которых освоено на предприятиях группы «Соллерс» в Елабуге и в Заволжье. Этот силовой агрегат устанавливается на грузовики Sollers Argo, пикапы Sollers ST6 и ST8 . Эту же связку мотора и трансмиссии мы будем применять в обновленном модельном ряде «УАЗ». Первой ее получит коммерческая модель УАЗ «Профи», а затем и «Патриот». Рассчитываем вывести их на рынок во втором и четвертом квартале этого года соответственно. Если же говорить про развитие площадки в целом, то основная задача — это создание на Ульяновском автозаводе полноценного индустриального парка. А это, в свою очередь, подразумевает совершенствование технологий, ведь для новых проектов закупается новое оборудование и проводится модернизация существующего. Это касается сварки, окраски, интеграции с IT-системами. Всё это дает суммарный эффект на весь модельный ряд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

— Можете привести примеры такого влияния?

— Например, в конце января на предприятии в цехе окраски было внедрено новое роботизированное оборудование для нанесения грунта. Через него проходят кузова всей модельной гаммы «УАЗ», пикапов Sollers. Это позволяет значительно улучшить качество подготовки кузова к нанесению самой эмали, что, разумеется, положительно сказывается на качестве финальной окраски абсолютно всех машин, сходящих с конвейера. Недавно новый роботизированный комплекс был введен и на участке сварки. Оборудование имеет более высокую точность и скорость работы, при этом обеспечивает более надежное сочленение элементов. И эта работа ведется ежедневно.

— В рамках интеграции с зарубежными партнерами нет ли планов по созданию собственных новых моделей автомобилей?

— Разумеется, такие планы есть. Более того, такая работа уже ведется. Например, скоро планируем запустить на площадке производство нового семиместного рамного внедорожника. Это будет модель, разработанная специалистами компании Соллерс на колесной базе пикапа. Планируем, что выпуск автомобиля начнется в Ульяновске на площадке индустриального парка в начале следующего года. Но давайте наберемся терпения: как только по этому проекту будут новости, вы обязательно их узнаете.

Если говорить про модели «УАЗ», то в конце года мы представим обновленный вариант нашей флагманской модели — «Патриот». Он по-прежнему останется полноценным внедорожником, только с современными опциями и больше адаптированный для комфортной эксплуатации. То есть акцент будет сделан на стилистической составляющей и практичности. В целом, у нас большие планы по обновлению текущего модельного ряда. Это необходимая эволюция. Мы говорим как о технике — коробке передач, «раздатке», пассивной безопасности, — так и об эстетике: современной светодиодной оптике, элементах интерьера и деталях экстерьера. В любом случае генетика бренда сохраняется сейчас и будет сохраняться в будущем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

— На базе «УАЗ» сторонние производители делают различные спецмодификации: автомобили-цистерны, коммунальные машины. Почему сам завод не выпускает такие версии?

— Завод выпускает массовые спецверсии, например, автомобили для силовых структур, заказы на которые подтверждены объемами и имеют типовые требования. Производство мелких серий — это совершенно другой подход к бизнесу, в чем-то даже индивидуальный. К примеру, в разных городах требования к коммунальной технике могут отличаться в силу особенностей климата и рельефа местности. Именно поэтому УАЗ сотрудничает с партнерами, для которых такой бизнес — профильный. Мы поставляем базовое шасси с учетом тех или иных требований, а наши коллеги работают индивидуально с заказчиком. Это устоявшаяся практика в автопроме.

«На «Буханку» есть устойчивый спрос, поэтому она останется на конвейере УАЗа»

— Означает ли расширение модельного ряда автомобилей, выпускаемых на УАЗе, постепенный отказ от каких-то моделей-старожилов? Например, та же «Буханка» впускается уже 67 лет. Какова ее судьба?

— Эти процессы никак не связаны друг с другом. Расширение и появление новых моделей происходит не в ущерб уже выпускаемым. У каждого автомобиля свой клиент. Он есть и у «Буханки», и у «Хантера»: эти машины востребованы, они нужны. И пока на них есть спрос, завод будет их выпускать — это закон рынка. Опять же, тот же «УАЗ-469» сильно изменился: например, мотор изначально был мощностью 70–80 лошадиных сил, сейчас — уже 150. Модернизирована подвеска, появились дополнительные элементы безопасности. За свою производственную жизнь эти автомобили свое военное применение дополнили гражданским в разных отраслях: сейчас они востребованы в сельском хозяйстве, нефте- и газодобыче, коммунальных и сервисных службах, особенно в отдаленных регионах страны с плохими дорогами или там, где дорог вообще нет.

«Буханка» — это уникальный по своим внедорожным возможностям, предельно простой, ремонтопригодный в полевых условиях, недорогой в эксплуатации автомобиль-спартанец. В умелых руках он и труженик, и воин, и строитель, и врач. Недаром за разработку и внедрение нашей классики в производство УАЗ был награжден орденом Трудового Красного Знамени. На эту модель есть устойчивый спрос, поэтому она останется на конвейере УАЗа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

— Раз уж речь зашла про «военные» корни моделей из Ульяновска... Не секрет, что автомобили «УАЗ» активно используются нашими бойцами в ходе специальной военной операции. Есть какие-то пожелания от них? Что-то приходится менять в машинах?

— Наши специалисты — инженеры, технологи — постоянно находятся в зоне СВО и, по сути, в режиме реального времени получают обратную связь от бойцов. Я сам регулярно посещаю войсковые соединения, встречаюсь с командирами подразделений, выслушиваю их пожелания, замечания, в том числе и критику. Я своими глазами вижу, что условия эксплуатации автомобилей в зоне СВО очень специфические и крайне тяжелые, в ряде случаев они превосходят самые сложные тестовые испытания, которые проходят машины перед запуском в производство. И реальные отзывы тех, кто их там эксплуатирует, дают нам огромный опыт и понимание того, что необходимо изменить или доработать в той или иной модели. Ведь от надежности машины зависит не только выполнение боевой задачи, но и жизни людей.

Конечно, есть и специфические запросы и пожелания, вроде защиты от дронов или средств РЭБ, которые мы выполняем. Понятно, что в «гражданской» эксплуатации они на автомобилях не требуются. Но многие изменения, которые будут полезны и важны в мирной жизни, уже внедрены и на серийных машинах. Например, на основе обратной связи от участников СВО были модернизированы мосты: мы ввели дополнительные сальники, запечатывающие картер моста автомобиля, перенесли сапун с кожуха полуоси выше на корпус самого картера. Это резко уменьшило риск попадания влаги в редуктор. Да, это определенное удорожание, которое незначительно сказывается на цене. Но оно несоизмеримо с тем, как такая модернизация сказывается на ресурсе и надежности самих мостов, да еще и в условиях, когда проведение регламентных ТО затруднено. Также были внедрены усиленные крестовины, измененные карданные валы, проведена модернизация задней подвески.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

«УАЗ» — наиболее доступный продукт в своем сегменте»



— В самом начале нашей беседы вы рассказали о скором появлении дизельных версий «Профи» и «Патриота». Чем обусловлено решение вновь вывести на рынок модификации на этом топливе? Какую долю доля продаж они могут занять?

— Это, как и любое наше решение, обусловлено прежде всего требованиями рынка. Если говорить про «Полуторку», то сейчас в нашей стране пул коммерческого транспорта формируют преимущественно дизельные автомобили. Плюсы очевидны: высокая экономичность, серьезный запас хода и внушительная тяговитость при разгоне, тогда как по интервалам ТО и стоимости обслуживания дизельные модификации сравнимы с бензиновыми версиями. На такие модели устойчивый спрос, и они займут свою нишу на рынке. Мы рассчитываем, что на них в перспективе будет приходиться примерно половина продаж «Профи».

Для «Патриота» иная мотивация: мы видим, что у всех полноразмерных внедорожников есть дизельные версии, и понимаем, что такая модификация необходима и для флагманской модели бренда «УАЗ». У нас уже есть несколько опытных автомобилей, оснащенных дизельным мотором и шестиступенчатой механической коробкой передач. Сейчас они проходят испытания. Планируем к концу осени начать их серийное производство и вывести на рынок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

— А что будет с ценами на дизельные «УАЗы»?

— Я бы не хотел забегать вперед. Относительно «Профи» пока могу сказать, что стоимость дизельной версии, очевидно, будет несколько выше, чем бензиновой. Но при этом такая машина всё равно будет значительно дешевле, ближайших конкурентов. При этом, по нашем расчетам, все ее преимущества позволят компенсировать разницу в цене относительно бензиновой версии примерено за полтора-два года владения.

Что касается дизельного «Патриота», то на данном этапе говорить о цене совсем рано. Надо понимать, что, помимо мотора и коробки передач, автомобиль получит и новую электромеханическую «раздатку». Флагман обзаведется светодиодной оптикой, новой системой мультимедиа и обновленным интерьером. Мы рассчитываем, что в общем объеме продаж УАЗ «Патриот» доля модификаций с дизелем составит 15–20%. Поэтому постараемся установить такую цену, чтобы обеспечить эти показатели.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

— До 2022 года в линейке УАЗ «Патриот» была версия с автоматической трансмиссией. Причины ее исчезновения понятны. Но уже звучали официальные анонсы возврата такого типа коробки передач в модельную линейку. На какой стадии вопрос этой перспективной опции и можно ли ожидать ее появления и на других моделях, например, на том же «Профи»?

— Да, в планах действительно есть появление такого типа трансмиссии в модельной линейке автомобилей «УАЗ». Возможность оснащения автоматической коробкой передач коммерческого «Профи» тоже рассматривается. Но внедрение любого агрегата — это довольно длительный процесс, требующий скрупулезного подхода. Ведь подобрать трансмиссию, отвечающую определенным техническим характеристикам и компоновочным решениям — только полдела. Необходимо еще совместить агрегаты, адаптировать, протестировать, испытать, сертифицировать их, а на это нужно время. Сейчас мы полностью сконцентрированы в первую очередь на обновлении модельного ряда. К вопросу автоматической трансмиссии давайте вернемся позже, после запуска плановых обновлений 2025-го.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

— За последние два-три года цены на новые автомобили заметно выросли. И «УАЗ» не исключение. С чем это связано?