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На УАЗе начнется выпуск подушек безопасности

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В течение нынешнего года на площадке Ульяновского автозавода начнется серийный выпуск систем пассивной безопасности. Об этом 27 января корреспонденту «Известий» сообщил генеральный директор УАЗа Алексей Спирин.

«В этом году мы начнем производить системы пассивной безопасности на площадке УАЗа. Причем это будет не просто сборка, это производство «от сырья», начиная с отливки каркаса руля из магниевого сплава и пошива подушек безопасности до производства блоков управления», — рассказал Спирин.

По словам главы Ульяновского автозавода, эти подушки безопасности будут использоваться в автомобилях УАЗа и в модельном ряду марки Sollers, включая пикапы. Кроме того, в перспективе их планируется поставлять и другим российским автопроизводителям.

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Накануне сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод в рамках продолжающейся модернизации производства ввел в эксплуатацию новый роботизированный комплекс на участке сварки. Комплекс предназначен для механического соединения внутренних и внешних панелей навесных деталей моделей УАЗа «Патриот», «Пикап» и «Профи».

18 февраля стало известно, что Ульяновский автозавод провел зимние испытания перспективного дизельного «УАЗ Профи» в Ямало-Ненецком автономном округе. Как следует из протоколов испытаний, за время тестов каждый из трех автомобилей преодолел свыше 15 тыс. км. Вывести на рынок «УАЗ Профи» с дизельным двигателем с шестиступенчатой механической трансмиссией планируется весной 2025 года.

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