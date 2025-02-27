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На УАЗе рассказали о доработках машин на основе отзывов с СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов
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Ульяновский автозавод модернизировал автомобили на основе отзывов, полученных от участников СВО. Об этом 27 февраля корреспонденту «Известий» рассказал генеральный директор УАЗа Алексей Спирин.

«Мы регулярно получаем «обратную связь» от участников специальной военной операции относительно эксплуатации наших автомобилей. Специалисты автозавода постоянно работают в зоне СВО и находятся в прямом контракте с воинскими подразделениям. На основе отзывов участников СВО на серийных машинах уже внедрены доработки и изменения в конструкции ряда узлов и агрегатов», — заявил Спирин.

По его словам, на моделях УАЗа появились мосты «закрытого» типа с дополнительной герметизацией, усиленные крестовины и карданные валы, дополнительные листы рессор. Гендиректор автозавода подчеркнул, что эти изменения и доработки внедрены на всех автомобилях, которые сходят с конвейера предприятия, в том числе и на машинах, поступающих в розничную продажу.

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23 января Ульяновский автозавод сообщил, что заключил соглашения о сотрудничестве с Запорожской и Херсонской областями. Оно направлено на расширение сервисной сети и обеспечение своевременных поставок запчастей, особенно для автомобилей хозяйственного и служебного назначения.

11 декабря прошлого года сообщалось, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) открылся первый официальный дилерский центр УАЗ, в котором жители региона смогут обслуживать и ремонтировать свои автомобили. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Ульяновский автозавод наладит прямые поставки автомобилей в регион, будет проводить их гарантийное и сервисное обслуживание.

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