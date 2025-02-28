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Авто
УАЗ начнет производство новой модели в 2025 году

УАЗ начнет производство новой модели в 2025 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов
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В середине этого года на площадке Ульяновского автозавода начнется выпуск новой модели автомобиля, им станет большой пикап марки Sollers. Об этом корреспонденту «Известий» 28 февраля рассказал генеральный директор УАЗа Алексей Спирин.

«Летом этого года мы начнем выпуск еще одного пикапа бренда Sollers — модели ST9», — отметил гендиректор предприятия

Он подчеркнул, что автомобили будут выпускаться по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов.

Ранее в феврале компания JAC сообщила, что собирается локализовать автомобили в России. Одной из первых моделей, сборку которой наладят в стране, станет пикап T9. На каком именно предприятии их будут выпускать, в китайской компании не уточнили. В январе компания «Соллерс» объявила о запуске в производство полноприводных пикапов Sollers ST6 и ST8 по технологии полного цикла на индустриальной площадке УАЗ в Ульяновской области, эти модели построены на базе JAC.

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Накануне сообщалось, что в России зафиксирован исторический рекорд продаж новых пикапов за год. По итогам прошлого года в стране было реализовано 29,2 тыс. таких автомобилей, годовой прирост составил 65%.

5 февраля марка JAC представила для пикапа T9 фирменную линейку аксессуаров, в которой есть прочная цельнолитая лопата. Также T9 получил сертифицированный фаркоп, лебедку, электровыводы на прицеп, грузовую выкатную платформу и поворотные кофры. Кроме того, для пикапа предусмотрены защита днища, крышка кузова, кунг и багажный каркас для перевозки длинномеров, на него можно установить палатку.

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