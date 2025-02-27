Продажи пикапов в России поставили исторический рекорд

В России зафиксирован исторический рекорд продаж новых пикапов за год. По итогам прошлого года в стране было реализовано 29,2 тыс. таких автомобилей, годовой прирост составил 65%. Об этом 27 февраля в своем Telegram-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Такого не было даже в «суперуспешные» 200–2008 и 2012–2014 годы, когда рынок стремился к отметке в 3 млн. Пикапов тогда продавалось чуть больше — 25 тыс. А тут при общем объеме в «полтора с гулечкой» — почти 30 тыс. штук, то есть около 2% рынка!» — подчеркнул Целиков.

Чаще всего в прошлом году россияне покупали пикапы компании Great Wall Motor, ей удалось реализовать 4722 экземпляра Poer и 2143 экземпляра Poer KingKong. В пятерку марок лидеров также вошли JAC, УАЗ, Changan и Sollers.

При этом, как сообщил Целиков, всего в России зарегистрировано 350 тыс. пикапов, а каждый четвертый из них (25,6%) — это Toyota Hilux, большинство из них с правым расположением руля. Почти каждый пятый (19,7%) — Mitsubishi L200, а каждый седьмой (13,5%) — УАЗ «Пикап».

Ранее в этот день концерн Sinomach Auto объявил цены на новый пикап-хардтоп Oting Palasso, он станет первым с заводским жестким верхом в своем сегменте на рынке РФ. В модификации с механической трансмиссией автомобиль будет стоить от 4 млн рублей, а с автоматом — от 4,34 млн рублей.

25 февраля автоэксперт Александр Коротков рассказал, что спрос на пикапы в России постепенно растет во многом благодаря появлению доступных китайских моделей. Если раньше этот сегмент был представлен в основном дорогими Toyota Hilux и Mitsubishi L200, то теперь предлагаются интересные «китайские» альтернативы. Однако впоследствии на вторичном рынке модели из КНР с таким типом кузова могут оказаться неликвидны, предупредил он.