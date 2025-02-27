Объявлены цены на пикап-хардтоп Oting Palasso в России
Концерн Sinomach Auto объявил цены на новый пикап-хардтоп Oting Palasso, он станет первым с заводским жестким верхом в своем сегменте на рынке РФ. В модификации с механической трансмиссией автомобиль будет стоить от 4 млн рублей, а с «автоматом» — от 4,34 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 27 февраля. Поставки дилерам начнутся во II квартале 2025 года.
Рамный Oting Palasso является адаптированной для российского рынка версией Nissan Navara. Габариты автомобиля составляют 5277 мм в длину, 1864 мм в ширину и 1989 мм в высоту. Под капотом установлен бензиновый японский турбомотор Mitsubishi 4K31 2.0 (218 л.с; 360 Нм).
Автомобиль имеет полный привод типа Part-Time и шасси с задней подвеской на рессорах. Спереди независимая пружинная подвеска на двойных поперечных рычагах. Дорожный просвет составляет 21,5 см. Расход топлива заявлен на уровне 8,7 л на 100 км по циклу WLTC.
В компании рассказали, что Oting Palasso обладает рекордным в своем классе размером багажника, объем которого равен 2150 л, причем доступ к нему можно осуществить из салона, чего не могут предложить традиционные пикапы, а сам отсек может отапливаться.
Первая модель марки Oting, рамный внедорожник «Паладин», вышла на российский рынок в конце февраля. «Паладин» производится на заводе Zhengzhou Nissan (совместное предприятие японского Nissan и китайского Dongfeng), дистрибьюторское соглашение с ним подписано на пять лет. Автомобилю «Паладин» дали русскоязычное название в честь 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и Китаем.
18 февраля Sinomach Auto объявила российский старт продаж премиальных внедорожников Rox 01, автомобиль представлен в двух комплектациях, цена стартует от 9,17 млн рублей. За дизайн модели отвечала итальянская студия Pininfarina. У внедорожника бензиновый двигатель 1.5 не связан с колесами и выполняет роль генератора.