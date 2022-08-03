Старость дома не застанет: легендарный внедорожник полвека в строю

Классическому УАЗ-469, родоначальнику ульяновских внедорожников, в этом году исполнилось 50 лет. И этот автомобиль, пусть с небольшими изменениями и новым именем Hunter, по-прежнему выпускается, в том числе и в экспедиционном внедорожном варианте. Чтобы отметить юбилей легендарной модели и протестировать возможности ее преемника, «Известия» отправились в непроходимые места Мещерского леса.

Асфальтовые страдания

Конечным пунктом определен лесозаготовительный поселок Курша-2 Рязанской области, который 86 лет назад сгорел в лесном пожаре и с тех пор остается местом малоизвестным и труднодоступным. От Москвы до него менее 300 км, большую часть по асфальту. Маршрут проходит по узкому и петляющему между деревнями Егорьевскому шоссе. В асфальте продавлена приличная колея, местами на нем встречаются крупные выбоины. В таких дорожных условиях Hunter явно чувствует себя не в своей тарелке.

Старость дома не застанет До 100 км/ч «УАЗ Hunter» разгоняется за 13,2 секунды. Максимальная скорость — 130 км/ч Фото: Борис Ульзибат

Жесткие мосты (спереди на пружинах, сзади на рессорах) вкупе с короткой колесной базой заставляют машину «гулять по дороге» с приличной амплитудой. Управление «УАЗом» требует от водителя крепкой руки: ему приходится постоянно «отлавливать» шарахающийся в асфальтовой колее автомобиль и подруливать. О вальяжном стиле с непринужденным удерживанием руля одной рукой тут можно забыть. На Hunter появился гидроусилитель — владельцы его прародителя, УАЗ-469, о такой роскоши могли только мечтать.

edit-49 Массивный стальной бампер с лебедкой, оснащенной выносным пультом... Фото: Борис Ульзибат edit-53 ... и металлический багажник на крыше входят в стандартное оснащение экспедиционной версии «УАЗ Hunter» Фото: Борис Ульзибат

По большому счету, с технической точки зрения тестовый Hunter от 469-го и отличается лишь наличием гидроусилителям руля и 16-клапанным 135-сильным мотором объемом 2,7 л. В остальном конструкция машины за 50 лет практически не изменилась.

Сауна на колесах

Поездка в Рязанскую область проходила в условиях 30-градусной жары, в которую управление такой машиной становится испытанием.

Дело не в том, что «УАЗ Hunter» не оснащается кондиционером даже за доплату. На «Хантере» из-за зауженных снизу дверей стекла не опускаются в принципе. Они лишь сдвигаются, как в трамвае, оставляя для вентиляции небольшую щель.

Когда автомобиль едет, набегающий потока воздуха еще худо-бедно обдувает водителя и пассажиров. Но стоит остановиться, как салон «Хантера» под палящими лучами солнца становится больше похож на сауну. Откидывающийся движением массивного рычага воздухозаборник, расположенный перед лобовым стеклом, ситуацию не спасает.

Старость дома не застанет1 Салон «УАЗ Hunter» — образец аскетизма. Спидометр и другие приборы вместе с контрольными лампами врезаны прямо в металлическую переднюю панель Фото: Борис Ульзибат

Дело привычки

За рулем «УАЗ Hunter» приходится в корне ломать автомобильные привычки. К прохождению каждого изгиба дороги готовишься отдельно. В ответ на поворот руля автомобиль сначала нещадно кренится, выбирая ход подвески и поскрипывая рессорами. Затем начинают подламываться высокопрофильные «грязевые» шины, и лишь только после этого автомобиль нехотя начинает следовать заданному курсу. Также чаще, чем обычно, придется заезжать на АЗС: на 100 км машина потребляет 15 – 16 л бензина A-92, а объем баков (их тут два, соединенных между собой системой перекачки топлива) — всего 35 л.

Старость дома не застанет2 Объем багажника «УАЗ Hunter» — 520 л. От грязи он защищен резиновым покрытием, которое можно мыть из шланга Фото: Борис Ульзибат

Без острой необходимости багажником автомобиля лучше не пользоваться. Процесс его открытия напоминает мудреный квест. Сначала надо вытащить шплинт, страхующий кронштейн, на котором висит запаска, от самопроизвольного открытия. Затем откинуть массивную защелку и отвести кронштейн с запасным колесом в сторону.

edit-30 Перед тем как открыть багажник, необходимо убрать защитный шплинт... Фото: Борис Ульзибат edit-32 и откинуть массивный кронштейн с запасным колесом... Фото: Борис Ульзибат

После поворотом тугой рукоятки открыть и поднять верхнюю крышку со стеклом. Только после этого можно открыть запор и откинуть борт вниз. Это занимает минимум пару минут даже летом, на чистой машине. Сколько времени на то, чтобы открыть багажник, нужно зимой, когда все запоры и шплинты будет покрыты снегом и льдом, остается только гадать.

Для настройки лишенных электропривода и зеркал заднего вида нужен помощник: если левое можно еще отрегулировать через приоткрытую форточку, то до правого дотянуться просто невозможно. Впрочем, даже в отрегулированных зеркалах особого толка нет: в движении они трясутся так, что рассмотреть что-либо в них невозможно.

edit-60 Сдвижные форточки с защелками — обеспечивают вентиляцию салона только во время движения машины Фото: Борис Ульзибат photo1659453065 Воздухозаборник под лобовым стеклом обеспечивает приток воздуха к ногам водителя и переднего пассажира Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов edit-69 На втором ряду сидений достаточно просторно. Однако сами сидения лишены подголовников Фото: Борис Ульзибат

Простить всё

Свернув после основной дороги в районе поселка Тума, мы оказались на грунтовке, которая через несколько километров превратился в разбитую лесовозами колею. Вот тут «УАЗ Hunter» показал себя во всей красе. Все особенности и недочеты машины меркнут перед тем, как автомобиль ведет себя на бездорожье. Полуметровая канава поперек курса? Проедем ее по диагонали: ход подвески огромный. Впереди крутой склон — значит, надо просто получше разогнаться.

Поперек колеи оказалась поваленная береза толщиной в руку? Подпрыгнув, «УАЗ» перемолол ее в щепу «зубастыми» покрышками. Кажется, на этом автомобиле можно проехать буквально везде. На самый крайний случай на силовом переднем бампере из толстой стали установлена электрическая лебедка (входит в оснащение экспедиционной версии машины), которая позволит выбраться из западни.

Старость дома не застанет3 Мощная защита двигателя и переднего моста при попытке выбраться из глубокой колеи задним ходом будет выступать в роли якоря Фото: Борис Ульзибат

Наконец, машина утыкается в насыпь, в которой безошибочно угадывается та сама узкоколейка, которая вела в поселок Курша-2 и по которой в свой последний рейс отправился поезд с ее жителями. Внедорожные шины вгрызаются в грунт, и, отплевываясь комьями земли, «УАЗ Hunter» натужно взбирается на остатки железной дороги. Прыгая на полусгнивших деревянных шпалах, автомобиль сквозь заросли орешника уверенно ползет по узкоколейке.

Старость дома не застанет4 О том, что здесь когда-то проходила железная дорога, сейчас говорят полусгнившие деревянные шпалы Фото: Борис Ульзибат

Растительность становится все выше и чаще, и в конце концов мы вынуждены остановиться. Впереди прямо между бывшими рельсами выросли достаточно толстые деревья. Силовой бампер-колун «УАЗа», возможно, и повалил бы их. Но вредить природе не в наших правилах. Поиски альтернативного пути к успеху не привели: кругом густой лес и топкие болота. До Курши-2, судя по карте, мы не доехали около 10 км. Природа Мещеры постаралась тщательно скрыть и огородить ее от любопытных глаз.