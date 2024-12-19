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Путин за три часа прямой линии ответил более чем на 30 вопросов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Президент России Владимир Путин в четверг, 19 декабря, спустя 3 часа с начала «Итогов года» ответил более чем на 30 вопросов.

Вопросы касались ситуации в Курской области, выплат военнослужащим. Глава государства подробно рассказал о ракетном комплексе «Орешник». Кроме этого Путин спрогнозировал рост ВВП до 4% в 2024 году и назвал суверенитет важной основой составляющей любой страны.

Затронул глава государства и тему Украины. В частности, он еще раз подчеркнул, что Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле.

В ходе прямой линии президента спросили и о ситуации с YouTube и Google. Глава государства рассказал, что замедление сервиса связано по большей части с вопросами на стороне самой платформы, а не с российскими властями. Он добавил, что сервисы обязаны соблюдать законодательство.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

«Россия стала гораздо сильнее»
Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Основные цитаты

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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