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Сюжет:

Путин назвал основой ракет «Орешник» современные российские разработки

Путин предложил Западу технологическую дуэль с «Орешником» в Киеве
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» являются новым видом вооружения и основаны на современных российских разработках, заявил 19 декабря президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Это современное, очень новое оружие. Всё, что делается в любой сфере деятельности, опирается на какие-то прежние разработки, на прежние достижения, а потом люди делают шаг вперед. Вот это всё то же самое по «Орешнику». Да, были разработки, причем, кстати говоря, разработки уже российского периода времени», — сказал глава государства, комментируя утверждения на Западе о том, что «Орешник» якобы является модификацией советского оружия.

На этапе разработки этой системы ученые, инженеры и конструкторы думали о ее возможностях и согласовывали свою позицию с заказчиком в лице Министерства обороны, добавил Путин.

Президент уточнил, что в конце концов данный вопрос дошел до него, и он принял участие в окончательном решении по производству систем «Орешник», в том числе по масштабам и срокам выпуска.

Шансов сбить ракеты «Орешник» у противника нет, указал Путин, комментируя мнение некоторых иностранных экспертов о том, что западные средства противовоздушной обороны (ПВО) якобы могут сделать это на стадии пуска. Он обратил внимание, что дальность российского комплекса составляет до 5,5 тыс. км, а разведение боевых блоков начинается уже через несколько секунд.

Российский лидер предложил этим экспертам организовать технологический эксперимент — своего рода «высокотехнологичную дуэль XXI века», — в ходе которого будет определен объект для поражения, где сосредоточат работу сил ПВО и ПРО, а российские военные нанесут туда удар «Орешником», после чего выяснится результат. Россия к такому эксперименту готова, отметил Путин.

Разделать под «Орешник»: Путин поддержал принятие ракетной системы на вооружение
На встрече с разработчиками президент назвал этот комплекс гарантом безопасности России

Об испытании в боевых условиях баллистической ракеты «Орешник» — одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — Путин сообщил 21 ноября. Шаг был предпринят в ответ на эскалацию со стороны западных стран на Украине. В последующие дни глава государства уточнил, что Россия продолжит испытания, а решение о серийном производстве ракет уже принято.

В начале декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина поставить стране российские комплексы для запуска «Орешника». Президент РФ допустил их размещение в республике во второй половине 2025 года.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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